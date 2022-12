BWF World Tour Finals 2022: Gregoria Takluk dari An Se Young

TEMPO.CO, Jakarta - Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, harus mengakui An Se Young dalam laga lanjutan turnamen BWF World Tour Finals 2022. Duel Gregoria vs An Se Young berakhir dengan skor 9-21, 21-11, dan 10-21 pada Kamis, 8 Desember 2022 di Bangkok, Thailand.

Gregoria memberikan perlawanan sengit pada gim pertama. Lawan sempat unggul jauh 9-1, tapi perlahan Gregoria bisa memperkecil jarak menjadi 11-5. Usai interval, An Se Young bisa mempertahankan keunggulan dan merebut gim pertama.

Pada gim kedua, giliran Gregoria yang membalikkan keadaan. Gregoria bisa mengimbangi wakil dari Korea Selatan 5-5 dan membuat jarak makin melebar saat interval. Saat unggul 12-9, Gregoria bisa meninggalkan An Se Young dan merebut gim kedua dengan kemenangan.

Namun, situasi kembali berbalik pada gim ketiga. Gregoria yang sudah tampil panas beberapa kali bisa mengimbangi perolehan poin An Se Young. Saat kedudukan 13-7 untuk keunggulan lawan, Gregoria terlihat mulai sulit mengejar. An Se Young pun kemudian merebut gim ketiga sekaligus menutup laga dengan kemenangan.

Hasil sementara BWF World Tour Finals 2022 pada Kamis, 8 Desember

Tunggal putri

- Gregoria Mariska Tunjung vs An Se Young (Korea Selatan): 9-21, 21-11, 10-21

Ganda putri

- Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Zhang Shu Xian/Zheng Yu (China)

Tunggal putra

- Anthony Sinisuka Ginting vs Chou Tien Chen (Taiwan)

- Jonatan Christie vs Loh Kean Yew (Singapura)

Ganda putra

- Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark)

- Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang)

Ganda campuran

- Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (China).

