Spanduk Mereka Bukan Meninggal Tapi Dibunuh, Ingatkan Tragedi Kanjuruhan Saat Laga Indonesia Vs Kamboja

Rangkuman Hasil dan Klasemen Liga 1 Pekan Ke-17: Laga Persija Dihentikan, Arema Keok, PSM ke Puncak

Hasil Liga 1: PSS Sleman vs Persija Jakarta dihentikan, Madura United vs RANS Nusantara 0-0, Bhayangkara FC vs Arema FC 1-0, Borneo FC vs PSM 1-1.