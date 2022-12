Jadwal Bola Sabtu 31 Desember 2022: Liga Inggris dan Liga Spanyol; MU, Man City, Arsenal, Barca Berlaga

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 1 Januari 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris dan Liga Spanyol. Sejumlah tim besar akan bermain, termasuk Manchester United, Manchester City, Arsenal, dan Barcelona akan berlaga.

Inilah ringkasannya:

Liga Inggris

Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-18. Malam ini akan hadir aksi tiga tim besar di laga berbeda: Manchester United, Manchester City, dan Arsenal.

Manchester United akan berlaga di kandang Wolves. Mereka akan berusaha mejaga torehan positif setelah terus menang dalam dua laga terakhirnya.

MU ada di posisi kelima klasemen Liga Inggris dengan nilai 29. Mereka unggul 13 poin ddari Wolves yang ada di zona degradasi.

Dalam laga lain, Manchester City akan menjamu Everton. Man City akan berusaha menjaga jarak dari Arsenal yang ada di puncak klasemen. Mereka ada di urutan kedua klasemen dengan nilai 35, tertinggal lima angka dari The Gunners.

Everton akan berusaha bangkit setelah gagal menang dalam empat laga, termasuk tiga kali kalah beruntun. Mereka menempati posisi 17 klasemen dengan nilai 14, hanya unggul satu angka dari Wolves di zona degradasi.

Malam ini, Arsenal juga akan bermain. Konsistensinya sebagai calon kuat juara akan diuji tuan rumah Brighton, yang kini menepati posisi ketujuh klasemen dengan nilai terpaut 16 poin.

Simak jadwa selengkapnya:

Sabtu, 31 Desember 2022

19:30: Wolves vs Manchester United

22:00: Bournemouth vs Crystal Palace

22:00: Fulham vs Southampton

22:00: Manchester City vs Everton

22:00: Newcastle vs Leeds (Moji TV).

Minggu, 1 Januari 2023

00:30: Brighton vs Arsenal (Moji TV)

Liga Spanyol

Jadwal Liga Spanyol akan memasuki pekan ke-15. Ini adalah pekan pertama setelah kompetisi bergulir lagi seusai jeda Piala Dunia Qatar.

Malam ini akan hadir aksi Barcelona dalam derby melawan Espanyol. Barca membutuhkan kemenangan untuk merebut kembali posisi klasemen, yang baru direbut Real Madrid.

Madrid menang 2-0 di kandang Real Valladolid sehingga mampu naik ke puncak berkat torehan 38 poin. Barca hanya terpaut satu angka di belakangnya, sehingga bisa kembali ke puncak bila menang dalam laga ini.

Espanyol ada di posisi ke-17 klasemen dengan nilai sama dengan Sevilla dan Cadiz yang ada di zona degradasi. Di atas kertas, Barcelona lebih diunggulkan. Namun, laga derby kerap memberi tambahan tenaga bagi para pesertanya sehingga kejutan bisa saja terjadi.

Jadwal Liga Spanyol malam ini juga akan menampilkan laga Real Sociedad Vs Osasuna dan Villarreal Vs Valencia.

Simak jadwal selengkapnya:

Sabtu, 31 Desember 2022

20:00 WIB Barcelona Vs Espanyol

22:15 WIB Real Sociedad Vs Osasuna

22:15 WIB Villarreal Vs Valencia.

Baca Juga: 6 Fakta Menarik Soal Al Nassr, Klub Baru Ronaldo di Arab Saudi