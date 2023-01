Jadwal Bola Selasa 3 Januari: Arsenal dan MU di Liga Inggris, Madrid di Copa del Rey, Juga Ada Piala AFF

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 4 Januari 2023, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Copa del Rey, dan Piala AFF. Arsenal, Manchester United, dan Real Madrid akan berlaga.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga Inggris

Liga Inggris memasuki pekan ke-19. Pada malam ini akan tersaji empat pertandingan. Salah satunya adalah Arsenal vs Newcastle, yang akan jadi duel tim papan atas musim ini.

Arsenal kini memuncaki klasemen Liga Inggris dengan nilai 43 dari 16 laga, unggul tujuh angka dari Manchester City. Newcastle United di posisi ketiga dengan nilai 34 dari 17 laga.

Jadwal Liga Inggris malam ini juga akan diisi pertandingan Everton vs Brighton, Leicester vs Fulham, serta Manchester United vs Bournemouth. Laga MU bisa disaksikan secara langsung lewat SCTV. Sedangkan partai lainnya bisa disimak di Vidio.

Jadwal selengkapnya, Rabu dinihari, 4 Januari 2022:

02:45: Arsenal vs Newcastle (Vidio)

02:45: Everton vs Brighton (Vidio)

02:45: Leicester vs Fulham (Vidio)

03:00: Manchester United vs Bournemouth (SCTV).

Copa del Rey

Jadwal Copa del Rey atau Piala Raja Spanyol memasuki babak 32 besar. Malam ini akan hadir aksi Real Madrid di kandang Cacereno, tim divisi empat.

Selain itu akan hadir juga aksi Villarreal, Valecina, dan Elche di laga berbeda. Duel sesama klub La Liga juga akan terjsai di babak ini, antara Espanyol dan Celta Vigo.

Jadwal selengkapnya:

01:00 Cartagena vs Villarreal

01:00 Espanyol vs Celta Vigo

01:00 La Nucia vs Valencia

03:00 Cacereno vs Real Madrid

03:00 Ceuta vs Elche

03:00 Gijon vs Rayo Vallecano

03:00 Levante vs Getafe.

Piala AFF 2022

Jadwal Piala AFF 2022 akan menampilkan laga terakhir Grup B. Tiga tim masih berebut tiket semifinal, yakni Vietnam (7 poin), Singapura (7), dan Malaysia.

Jadwal selengkapnya:

19:30 Malaysia vs Singapura

19:30 Vietnam vs Myanmar.

Tim yang lolos sebagai juara grup sudah dinantikan Timnas Indonesia di babak semifinal. Sedangkan runner-up grup ini akan berhadapan dengan Thailand.

