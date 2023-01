Inilah 10 Pesepak Bola dengan Bayaran Tertinggi di Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Cristiano Ronaldo atau yang akrab disebut CR7 kini menjadi pemuncak daftar pesepak bola dengan bayaran tertinggi. Rekor ini dipegang CR7 setelah menandatangani kontrak senilai € 200 juta (sekitar Rp 3,3 triliun) per musim dengan klub sepak bola Arab Saudi, Al Nassr.

“Saya beruntung telah memenangkan semua yang ingin saya menangkan di sepak bola Eropa dan merasa sekarang ini adalah saat yang tepat untuk berbagi pengalaman saya di Asia,” kata CR7 saat pengumuman kesepakatan dengan Al Nassr seperti dikutip dari Marca.

Dengan gaji sebesar itu, artinya Ronaldo menerima bayaran Rp 271 miliar per bulan, Rp 67,8 miliar per minggu, Rp 9,6 miliar per hari, Rp 403 juta per jam, Rp 6,3 juta per menit, dan Rp 113.110 per detik. Pendapatan eks pemain Manchester United itu melesat lebih jauh ketimbang di klub lamanya tersebut.

Kapten Timnas Portugal itu juga memecahkan rekor gaji fantastis Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Bersama Paris Saint Germain, Messi hanya mendapat gaji Rp 995,7 miliar per musim, sementara Mbappe menerima Rp 1,7 triliun.

Dihimpun dari Inside Sport, berikut adalah daftar 10 pesepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia:

1. Cristiano Ronaldo – Al-Nassr € 200 juta (Rp 3,3 triliun)

2. Kylian Mbappe – PSG € 104 juta (Rp 1,7 triliun)

3. Lionel Messi – PSG € 62 juta (Rp 995,7 miliar)

4. Neymar Jr – PSG € 52 juta (Rp 835 miliar)

5. Mohamed Salah – Liverpool € 33 juta (Rp 529 miliar)

6. Erling Haaland – Manchester City € 33 juta (Rp 529 miliar)

7. Robert Lewandowski – FC Barcelona € 25,5 juta (Rp 409 miliar)

8. Eden Hazard – Real Madrid € 25,5 juta (Rp 409 miliar)

9. Andres Iniesta – Vissel Kobe € 23,6 juta (Rp 379 miliar)

10. Kevin de Bruyne – Manchester City € 23,6 juta (Rp 379 miliar).

HARIS SETYAWAN

