Fajar / Rian Peringkat Satu Dunia, Ini Kata Hendra Setiawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pebulu tangkis ganda putra Hendra Setiawan memberikan masukan kepada pasangan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto agar tidak terbebani dengan statusnya sebagai pasangan peringkat satu dunia. Menurut juara Olimpiade Beijing 2008 itu, Fajar / Rian harus lebih percaya diri setelah menduduki posisi tertinggi dan menjaga konsistensi permainan.

“Jangan dijadikan beban, malah harus lebih percaya diri. Berada di ranking satu harus lebih yakin dan percaya diri," ujar Hendra di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, Jumat, 6 Januari 2023.

Pebulu tangkis ganda putra nasional Hendra Setiawan menceritakan kesiapannya jelang keberangkatan ke Denmark Open 2022 saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, Kamis. (ANTARA/Roy Rosa Bachtiar)

Berdasarkan catatan Federasi Badminton Dunia (BWF), Fajar/Rian menduduki peringkat satu dunia di pekan ke-52 2022 dengan menggeser pasangan Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi yang sebelumnya menguasai posisi teratas selama 14 pekan.

Fajar/Rian mengumpulkan 91.870 poin, mengungguli pasangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang mengemas 69.300 poin. Fajar mengaku sangat bersyukur dengan hasil membanggakan itu, apalagi ia dan Rian sempat terpuruk pada awal tahun. Fajar mengaku semakin termotivasi untuk mempertahankan prestasi dan mencetak gelar bergengsi lainnya pada 2023.

"Yang pasti jangan jadikan beban, jadikan motivasi dari peringkat satu ini. Semoga mainnya terus konsisten dan lebih baik lagi," ungkap Fajar.

Keberhasilan Fajar/Rian turut mengembalikan status peringkat satu kepada Indonesia. Sebelumnya, Hoki/Kobayashi merebut tahta tersebut dari pasangan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo yang menjadi nomor satu selama kurang lebih lima tahun sejak September 2017.

Status peringkat satu dunia menambah kebanggaan pebulu tangkis asal klub SGS PLN Bandung itu, yang lebih dulu meraih penghargaan Most Improved Player of the Year dari BWF pada awal Desember 2022.

