Jadwal India Open 2023 Rabu 18 Januari: 9 Wakil Indonesia Bertanding, Ada Ahsan/Hendra dan Fajar/Rian

TEMPO.CO, Jakarta - Ada sembilan wakil Indonesia yang akan bertanding di hari kedua turnamen bulu tankis India Open 2023. Ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Arianto yang menyabet gelar juara Malaysia Open 2023 pekan lalu akan memulai perjalanannya di ajang ini.

Fajar/Rian akan menghadapi pasangan Korea Selatan, Choi Sol Gyu/Kim Won Ho, di babak pertama. Sedangkan, dua ganda putra lainnya, Mohamad Ahsan/Hendra Setiawan dan Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana, masing-masing melawan wakil dari Cina.

Di sektor ganda campuran, ada tiga pasangan Indonesia yang tampil. Mereka adalah Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela, dan Rinov Rivaldy/Putri Haningtyas Mentari.

Selain enam pemain itu, pebulu tangkis tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung, serta dua tunggal putra, Shesar Hiren Rhustavito dan Anthony Sinisuka Ginting.

Pada hari pertama turnamen, lima wakil Indonesia telah tampil, tiga di antaranya lolos ke babak kedua. Mereka adalah ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, tunggal putra Jonatan Christie, dan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Sedangkan, dua yang tersingkir adalah tunggal putra Chico Auro Dwi Wardoyo dan ganda putra Leo Rolly Carnando.Daniel marthin.

Jadwal wakil Indonesia di hari kedua turnamen bulu tangkis India Open 2023, Rabu, 18 Januari: (mulai 10.30 WIB)

Tunggal putra

Shesar Hiren Rhustavito vs Lee Zii Jia (Malaysia/2)

Anthony Sinisuka Ginting vs Lu Guang Zu (Cina)

Tunggal putri

Gregoria Mariska Tunjung vs Line Christophersen (Denmark)

Ganda putra

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (4) vs Liang Wei Keng/Wang Chang (Cina)

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (2) / Choi Sol Gyu/Kim Won Ho (Korea Selatan)

Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong (Cina)

Ganda campuran

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Tan Kiang Meng/Lai Pei Jing (Malaysia/6)

Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Mathias Christiansen/Alexandra Boje (Denmark)

Rinov Rivaldy/Putri Haningtyas Mentari vs Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping (Cina/4)

