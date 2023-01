Jadwal Proliga 2023 Seri Palembang Kamis Hari Ini, Simak Harga Tiket dan Kuotanya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal PLN Mobile Proliga 2023 seri ketiga putaran pertama akan berlangsung di PSCC Palembang, Sumatera Selatan, mulai hari ini, Kamis, 19 Januari. Panitia seri Palembang menjual 1.700 tiket setiap harinya.

Seperti dari seri-seri sebelumnya, penonton dibolehkan hadir langsung di stadion untuk menyaksikan para bintang bola voli beraksi. Namun, panitia tetap mengedepankan protokol kesehatan (prokes) untuk mencegah potensi penularan COVID-19.

Ketua Panitia Pelaksana Proliga seri Palembang, Bambang Wahyu Nugroho, mengatakan, panitia tetap mewajibkan penonton menggunakan masker, melakukan pemindaian melalui aplikasi Pedulilindungi, dan menyediakan sanitasi antibakteri di venue PSCC Palembang.

Panitia juga melakukan pembatasan jumlah penonton di venue selama liga voli profesional Indonesia itu berlangsung di Palembang dari 19 – 22 Januari 2023. Hal itu sesuai arahan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk meminimalisasi potensi penularan COVID-19 dari kepadatan penonton.

“Prokes tetap dan juga ada pembatasan, ya, itu setelah berkoordinasi dengan Polda Sumatera Selatan, kami hanya menyediakan sebanyak 1.700 kursi/orang atau sekitar 70 persen dari kapasitas maksimal tribun penonton sebanyak 2.000 orang,“ kata dia, Raby.

Menurut dia, para penonton bisa membeli tiket di pintu masuk pada jam operasional pukul 08.00 WIB – 18.00 WIB dengan harga jual senilai Rp 75 ribu/orang.

Untuk laga pembuka yang berlangsung Kamis 19 Januari 2023 masih tersisa sekitar 50 persen. “Bagi penonton yang tidak kebagian tiket jangan kecewa sebab Proliga 2023 seri Palembang ini disiarkan melalui jejaring televisi digital yang dapat diunduh pada ponsel masing-masing,” ujar Bambang, yang juga Pemimpin Divisi TSI Bank SumselBabel.

PLN Mobile Proliga 2023 pekan ketiga seri Palembang merupakan penentu gelar juara putaran pertama. Persaingan diperkirakan berlangsung ketat dan berdeterminasi tinggi.

Jadwal Proliga 2023, Kamis, 19 Januari:

12:00 WIB: (Putri) Jakarta Elektrik PLN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

14:00 WIB: (Putra) Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi

16:00 WIB: (Putri) Jakarta Popsivo Polwan vs Bandung bjb Tandamata

18:30 WIB: (Putra) Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta LavAni Allo Bank.

