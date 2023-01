Laga Penutup Putaran Pertama Proliga 2023: Jakarta BNI 46 Kalahkan SumselBabel

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bola voli putra Jakarta BNI 46 menutup kiprahnya di putaran pertama PLN Mobile Proliga 2023 dengan kemenangan. Mereka mengalahkan tuan rumah Palembang Bank SumselBabel dengan skor 3-1 (25-17, 25-21, 23-25, 25,23) di PSCC, Palembang, Minggu malam.

Asisten Pelatih Jakarta BNI 46 Deny Saputra mengatakan, kemenangan ini tak diraih dengan mudah. “Berhadapan dengan tim tuan rumah selalu berat. Kami hanya berusaha sedikit lebih unggul dari mereka malam ini,” kata dia kepada wartawan usai pertandingan, seperti termuat dalam rilis.

Ia menilai, kemenangan tersebut sangatlah berarti bagi timnya yang memiliki target terdekat untuk masuk ke empat besar.

Dari tiga poin tambahan tersebut BNI 46 yang berada diperingkat kelima klasemen dapat semakin menempel ketat Surabaya BIN Samator di peringkat keempat.

Kedua tim voli profesional ini sama-sama memiliki 10 poin dari tiga pertandingan yang mereka menangkan sepanjang putaran pertama berlangsung.

Hanya saja, jumlah set rasio kemenangan tim yang berbasis di DKI Jakarta ini masih sedikit lebih rendah ketimbang Surabaya BIN Samator, sehingga mereka masih berada di peringkat kelima.

“Menghadapi putaran kedua nanti kami akan lebih fokus lagi memperbaiki kesalahan-kesalahan sehingga target terdekat bisa diraih,” ujarnya.

Sementara itu, pemain Jakarta BNI 46, Samuel Connor Holt menambahkan keberhasilan yang diraih timnya secara keseluruhan bersumber dari kekompakan mereka, baik dengan sesama pemain, pelatih maupun dengan manajemen.

Pebola voli asal Amerika Serikat itu berharap mereka bisa mempertahankan kondisi tersebut pada putaran kedua pekan depan di Gresik, Jawa Timur.

“Semangat tak boleh kendur, terus berusaha semaksimal mungkin, semua tim kuat, kami harus lebih kuat lagi,” katanya.

Rekap hasil hari terakhir putaran pertama Proliga 2023, Minggu, 22 Januari 2023:

(Putra) Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta Pertamina Pertamax: 3-0 (25-19, 25-16, 27-25).

(Putra) Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator: 3-0 (25-22, 25-20, 25-22).

(Putri) Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta BIN: 3-2 (28-26, 20-25, 28-26, 16-25, 15-13).

(Putra) Jakarta BNI 46 vs Palembang Bank Sumsel Babel: 3-1 (25-17, 25-21, 23-25, 25,23).

