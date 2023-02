Rekap Hasil dan Klasemen Proliga 2023: STIN BIN dan Lavani Lolos ke Babak Final Four

TEMPO.CO, Jakarta - Dua tim bola voli putra berhasil lolos ke final four Proliga 2023 setelah meraih kemenangan pada hari pertama seri kedua putaran keduadi GOR Ken Arok, Malang, Kamis, 9 Februari 2023. Keduanya adalah Jakarta STIN BIN dan Jakarta Lavani Allo Bank.

Kedua tim putra itu menyusul satu tim putri yang sudah lebih dahulu melaju. Jakarta Pertamina Fastron sudah memastikan diri bisa berlaga di babak empat besar sejak seri pertama putaran kedua.

Jakarta STIN BIN memastikan diri lolos ke final four Proliga 2023 setelah berhasil mengalahkan Jakarta BNI 46 dengan skor 3-1 (25-19, 19-25, 25-23, 25-19). Kemenangan ini mengantar mereka memuncaki klasemen, menggeser kembaliJakarta Lavani Allo Bank yang juga memetik kemenangan 3-1 atas Surabaya BIN Samator.

STIN BIN mengemas nilai 27 dari 11 laga, sedangkan Lavani mengumpulkan 26 poin dari 10 pertandingan. Nilai keduanya tak mungkin lagi dikejar Jakarta BNI 46 yang ada di posisi kelima dan baru mengemas nilai 13 dari 10 laga.

Bagi BNI 46, kekalahan dalam laga itu belum menutup peluang mereka untuk lolos. Dengan empat laga tersisa, mereka masih akan bersaing dengan tim lain, yakni Jakarta Bhayangkara Presisi, Surabaya BIN Samator, Jakarta Pertamina Pertamax, dan Palembang Bank SumselBabel.

Sejauh ini hanya Kudus Sukun Badak yang dipastikan tersingkir dari persaingan menuju Final Four Proliga 2023.

Di bagian putri, persaingan berebut tiket final four masih ketat. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia memperbesar peluangnya untuk lolos setelah menang 3-2 atas Jakarta BIN. Jakarta Elektrik PLN juga menjaga peluangnya setelah meraih kemenangan pertama musim ini, dengan mengalahkan Jakarta Popsivo Polwan 3-0.

Rekap Hasil Proliga 2023 Seri Kedua Putaran Kedua, Kamis, 9 Februari 2023:

(Putri) Jakarta BIN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia: 2-3 (25-23, 21-25, 25-20, 17-25, 9-15).

(Putra) Jakarta LavAni Allo Bank vs Surabaya BIN Samator: 3-1 (25-19, 24-26, 25-16, 25-18)

(Putri) Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Popsivo Polwan: 3-0 (25-21, 25-15, 25-21).

(Putra) Jakarta STIN BIN vs Jakarta BNI 46: 3-1 (25-19, 19-25, 25-23, 25-19).

