Jadwal Proliga 2023 Jumat 10 Februari: 3 Laga, Ada Bandung Bjb vs Pertamina Fastron dan Lavali vs STIN BIN

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2023 akan kembali hadir pada Jumat, 10 Februari 2023, di GOR Ken Arok Malang. Hari ini akan hadir tiga pertandingan, termasuk bentrokan antara dua tim dua besar klasemen di sektor putra dan putri.

Di bagian putri, Bandung bjb Tandamata akan menghadapi Jakarta Pertamina Fastron. Bandung Bjb merupakan juara bertahan yang kini menghuni posisi kedua klasemen dengan nilai 15 dari 7 laga. Pertamina Fastron menjadi tim putri satu-satunya yang sudah meraih tiket final four. Mereka sudah mengemas nilai 18, tak mungkin lagi digeser oleh Jakarta Popsivo Polwan yang baru meraih empat angka.

Bandung Bjb akan bisa menyusul Pertamina Fastron dan lolos ke babak final four dalam laga ini. Syaratnya, mereka harus mampu menang telak 3-0.

Di bagian putra, laga tak kalah seru akan terjadi: Jakarta LavAni Allo Bank vs Jakarta STIN BIN. Kedua tim ada di posisi dua besar klasemen dan sama-sama sudah lolos ke babak final four.

STIN BIN mengemas nilai 27 dari 11 laga, sedangkan Lavani mengumpulkan 26 poin dari 10 pertandingan. Nilai keduanya tak mungkin lagi dikejar Jakarta BNI 46 yang ada di posisi kelima dan baru mengemas nilai 13 dari 10 laga. Laga hari ini sekaligus akan menjadi perebutan posisi puncak klasemen.

Selain dua jadwal di atas, hari ini juga ada satu pertandingan sektor putra lainnya, yakni Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta Bhayangkara Presisi. Ketiga pertandingan hari ini akan disiarkan langsung oleh Moji TV dan Vidio.

Jadwal Proliga 2023, Jumat, 10 Februari:

14:00 WIB: (Putri) Bandung bjb Tandamata vs Jakarta Pertamina Fastron

16:00 WIB: (Putra) Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta Bhayangkara Presisi

18:30 WIB: (Putra) Jakarta LavAni Allo Bank vs Jakarta STIN BIN.

