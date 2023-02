Hasil Proliga 2023: Pertamina Pertamax vs SumselBabel 2-3, Laga Menghibur 2 Tim yang Gagal Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bola voli putra Jakarta Pertamina Pertamax mampu memberikan hiburan bagi pecinta PLN Mobile Proliga 2023 di GOR UNY Yogyakarta, meski hasilnya harus menyerah 2-3 (20-25, 25-20, 31-29, 22-25, 15-17) dari Palembang Bank SumselBabel, Kamis, 16 Februari 2023.

Tim bola voli putra asuhan Putut Marhaento yang sudah dipastikan tidak lolos babak final four itu tetap berusaha memberikan yang terbaik. Hanya saja hasilnya tidak berpihak pada tim milik salah satu BUMN itu.

"Minimal kita sudah memberikan hiburan bagi pecinta bola voli. Mereka sudah bayar mahal," kata Putut Marhaento usai pertandingan.

X

Menurut dia, Jakarta Pertamina Pertamax sebenarnya membidik kemenangan pada putaran dua seri pamungkas hari ini. Upaya keras telah dilakukan pemainnya selama lima set dan ditunjukkan dengan ketatnya perolehan poin.

"Di sini kita main tiga kali. Satu sudah lepas. Yang jelas kami akan semaksimal mungkin untuk menghadapi pertandingan berikutnya," kata pelatih asal Yogyakarta itu.

Pada laga berikutnya Jakarta Pertamina Pertamax bakal menghadapi dua tim yang sedang berebut tiket terakhir ke final four yakni Surabaya BIN Samator, Sabtu, dan Jakarta BNI 46, Minggu. Laga tersebut diprediksi bakal berlangsung ketat.

"Kami tidak akan memberikan poin mudah bagi mereka," kata Putut dengan tersenyum.

Sementara itu, pelatih Palembang Bank SumselBabel Lee Young Taek mengakui jika laga melawan Jakarta Pertamina Pertamax baik untuk penonton, namun kurang memuaskan bagi performa timnya.

"Ya, bagi penonton pertandingan tadi bagus. Bagi kami hasil tadi kurang. Memang kami akui, tim up and down. Tapi satu target menang bisa kami penuhi," kata pelatih asal Korea Selatan itu.

Pada laga berikutnya, tim asal Kota Pempek itu bakal menghadapi tim yang juga sudah tidak lolos final four yaitu Kudus Sukun Badak, Minggu.

Pilihan Editor: Harapan Persib Bandung dan PSIS Semarang buat Erick Thohir yang Terpilih Jadi Ketua PSSI