Herry IP Benarkan Belum Diikat Kontrak Tertulis di Pelatnas Bulu Tangkis PBSI, Baru Lisan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih ganda putra Indonesia, Herry Iman Pierngadi alias Herry IP, membenarkan kabar soal dirinya tak memiliki kontrak tertulis di pelatnas bulu tangkis PBSI. Ia mengungkapkan perjanjian kerja hanya dilakukan secara lisan.

"Sampai sekarang sih memang belum (ada kontrak tertulis)," ujarnya saat dihubungi Tempo pada Jumat, 3 Maret 2023.

Meski begitu, Herry IP mengaku tak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Ia memilih lebih fokus pada kinerjanya sebagai pelatih guna mendulang prestasi.

"Memang lebih baik ada kontrak, tapi kalau buat saya tidak ada masalah selama saya masih dibutuhkan sama PBSI," kata lelaki yang merupakan anggota Dewan Nasional Persatuan Bulu Tangkis Indonesia itu.

Bicara soal adanya kontrak tertulis di waktu mendatang, Herry IP menyebut kemungkinan itu bisa saja terjadi. "Mungkin (kontrak tertulis) on the way karena setelah dua tahun kemarin kan ada perpanjangan untuk tahun 2023 dan 2024," katanya.

Para pelatih, kata Herry IP, telah melakukan pembicaraan dengan pengurus PBSI soal hal tersebut. Namun, dia belum bisa mengungkapkan waktu pastinya dan sejauh ini perjanjian baru sebatas lisan.

Dia juga menuturkan jika kontrak tertulis pernah dibuat oleh PBSI. "Ada yang menggunakan kontrak, ada juga yang tidak, jadi setiap kepengurusan beda," kata dia. Akan tetapi, untuk kepengurusan yang sekarang memang belum terlaksana.

Polemik kontrak pelatih PBSI ini muncul seiring dengan kemunduran pelatih ganda campuran pelatnas pratama, Flandy Limpele, pada Rabu, 1 Maret 2023 lalu. Salah satu alasannya pergi kabarnya karena tak ada kejelasan perjanjian kontrak kerja.

Menanggapi hal tersebut, Herry IP menilai sebagai pelatih sebaiknya fokus untuk meningkatkan kinerja supaya bisa memberikan prestasi yang lebih baik. Menurutnya, tak bisa selalu menyalahkan satu pihak, pelatih juga perlu introspeksi diri.

"Harus menyesuaikan diri posisi kita sebagai apa, posisi kita di mana, apapun pekerjaan dinilai dengan hasil kerja," katanya.

