Hasil All England 2023: Rehan / Lisa Terhenti di Semifinal Usai Kalah dari Unggulan Pertama Cina

TEMPO.CO, Jakarta - Langkah pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati (Rehan / Lisa), terhenti di babak semifinal All England 2023. Mereka gagal melewati hadangan unggulan pertama asal Cina, Zheng Si Wei / Huang Ya Qiong, dalam pertarungan dua game yang berakhir dengan skor 17-21 21-13 13-21.

Bertanding di Utilita Arena Birmingham pada Sabtu, 18 Maret 2023, Rehan / Lisa tampil tertekan sejak awal game pertama. Namun, mereka berhasil memberi perlawanan hingga skor 4-4, 5-5 dan 7-7. Sempat tertinggal pada interval game pertama, pasangan Indonesia peringkat 15 dunia tersebut berhasil menyamakan kedudukan 11-11. Skor berimbang hingga 15-15 sebelum pasangan Cina melaju mengakhiri game pertama dengan 21-17.

Rehan / Lisa berusaha keluar dari tekanan. Dengan strategi permainan cepat dan keberanian Lisa meladeni Huang Ya Qiong beradu drive, pasangan Indonesia berhasil unggul 7-2. Sayangnya, pasangan Cina berusaha keluar dari tekanan dan berbalik unggul pada interval game kedua.

Pasangan Indonesia kembali mempercepat tempo permainan dengan kombinasi smash keras, drive dan penempatan shuttlecock yang akurat. Hasilnya mereka berhasil berbalik unggul 13-12. Momentum berlanjut setelah mereka meraih enam poin beruntun. Game kedua berakhir 21-13 untuk Rehan / Lisa.

Game ketiga berlangsung ketat. Perolehan poin ketat hingga 8-8 sebelum Rehan / Lisa keteteran. Pada babak ini, pasangan Indonesia kehilangan konsentrasi dan melakukan kesalahan sendiri. Situasi ini berhasil Zheng / Huang manfaatkan untuk melaju. Setelah meraih keunggulan pada interval game ketiga, pasangan Cina membuka peluang match point. Dua pengembalian lob Lisa yang keluar menutup game dengan skor 21-13.

Hasil ini memperpanjang rekor tak pernah menang Rehan / Lisa dari Zheng / Huang. Pada ajang India Open 2023, Rehan / Lisa harus mengakui keunggulan Zheng Si Wei / Huang Ya Qiong dengan skor 16-21 9-21. Pada Denmark Open 2022, pasangan Indonesia juga keok dalam pertarungan dua game yang berakhir 11-21 11-21.

Hasil All England 2023 babak semifinal wakil Indonesia:

Ganda campuran

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong: 17-21 21-13 13-21

Ganda putra

1. Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Liang Wei Keng/Wang Chang

2. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong

