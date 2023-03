Kata Fajar / Rian Soal Duel Lawan Ahsan / Hendra di Final All England 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto melenggang ke final All England 2023 usai mengalahkan wakil Cina He Ji Ting / Zhou Hao Dong 21-19 dan 21-17 pada Sabtu, 18 Maret 2023. Fajar / Rian akan berhadapan dengan seniornya Hendra Setiawan / Mohammad Ahsan dalam partai bertajuk all Indonesian final.

Fajar senang bisa lolos ke babak final. Menurut dia, laga melawan pasangan Cina tidak mudah meski mereka mampu menang lewat dua game langsung.

"Pertandingan yang tidak mudah, tapi kami bermodal nekat dan percaya diri. Kami mau menang jadi semua hal termasuk hal-hal kecil sudah dipersiapkan," ujarnya dikutip dari keterangan resmi PBSI, Minggu, 19 Maret 2023.

"Setelah berhasil menang di game pertama, kami lebih enjoy di game kedua. Pukulan-pukulan pun lebih taktis (dan) secara permainan lebih percaya diri," kata Fajar menambahkan.

Juara Thomas Cup 2020 itu mengungkapkan pada poin-poin akhir di game kedua, dia dan Rian ingin segera menyelesaikan pertandingan sehingga terjadi kesalahan. Namun hal tersebut mampu diantisipasi.

Menurut Rian, dia dan Fajar masih banyak melakukan kesalahan yang tidak perlu, terutama di game pertama. Ia juga tak menyangka akhirnya bisa masuk ke final dan akan berupaya untuk keluar sebagai juara.

"Di game pertama kami masih banyak melakukan kesalahan yang tidak perlu tapi tadi terus berkomunikasi, saling dukung satu sama lain. Kami cari dulu bagaimana enaknya bermain," ucap Rian.

"Semua pemain pasti punya mimpi untuk menjadi juara All England, tidak menyangka bisa masuk final tapi harapan nanti bisa dapat hasil yang terbaik," katanya menambahkan.

Menghadapi Ahsan / Hendra di final, Fajar memprediksi bakal menjadi laga yang tidak mudah karena pasangan dengan panggilan akrab The Daddies itu memiliki banyak pengalaman bermain di turnamen ini.

"Ahsan / Hendra adalah pasangan berpengalaman (dan) memiliki sejarah yang luar biasa di All England. Jadi, kami tidak boleh lengah, satu poin akan sangat berharga," ujarnya.

Pertandingan final ganda putra All England 2023 antara Fajar / Rian melawan Ahsan / Hendra bakal digelar di Utilita Arena Birmingham, Inggris pada Minggu, 19 Maret 2023. Ini akan menjadi partai keempat dari rangkaian laga final yang dimulai 17.00 WIB.

