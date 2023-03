Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Tolak Israel Bermain di Indonesia pada Piala Dunia U-20

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menolak tim nasional sepak bola Israel bermain di Indonesia. Penolakan itu disebutnya perwujudan komitmen upaya kemerdekaan Palestina sesuai amanat Presiden Indonesia pertama, Soekarno, yang juga tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Israel merupakan salah satu peserta Piala Dunia U-20 yang akan berlangsung di Indonesia pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023.

Ganjar mengatakan, sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, akan memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina.

"Kami sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kami ikut amanat beliau," kata Ganjar di Semarang, Kamis, 23 Maret 2023.

Ganjar mengatakan, menurut pengamatannya aksi kekesaran terus terjadi dan cenderung meningkat di Palestina. "Karenanya, penting bagi kami untuk tetap menyuarakan dukungan kepada perjuangan Palestina merdeka," ujar dia.

Kepada panitia Piala Dunia U-20, Ganjar meminta dicari solusi agar turnamen antarnegara itu tetap berjalan tanpa Israel. "Saya berharap agar diupayakan langkah-langkah terobosan bersama, tanpa kehadiran Israel," kata dia.

Ganjar mengatakan, telah berkomunikasi dengan pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan Kementerian terkait. Ganjar berharap, momen Indonesia menjadi tuan rumah gelaran olah raga internasional justru mengorbankan komitmen pendiri bangsa.

"Sehingga penyelenggaraan Piala Dunia U-20 bisa dilakukan tanpa mengorbankan komitmen panjang kita untuk mewujudkan Palestina merdeka. Serta, tetap menjaga kedamaian sosial-politik di dalam negeri Indonesia," kata dia.

Jawa Tengah rencananya menjadi salah satu provinsi yang menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Pertandingan final Piala Dunia U-20 dijadwalkan dihelat di Stadion Manahan Kota Solo.