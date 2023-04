Rekap Hasil Playoff NBA Hari Pertama, Minggu 16 April 2023: Knicks dan Kings Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola basket playoff NBA 2022-23 sudah dimulai Minggu WIB, 16 April 2023. Ada empat pertandingan gim pertam yang berlangsung, diwarnai kemenangan New York Knicks, Sacramento Kings, dan Boston Celtics.

New York Knicks berhasil menahan gempuran bintang basket Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell, untuk memenangkan gim pertama dengan skor 101-97 di Rocket Mortgage Field House Ohio.

Sumber poin Cavaliers teramat timpang dengan hanya mengandalkan salah satu bintang NBA All Star yaitu Mitchell yang mencetak 38 poin untuk timnya.

X

Sementara itu tak ada rekan Mitchell yang mencetak lebih dari 20 poin, dan hanya dua pemain Cavaliers yang mencatat dua digit poin yakni Jarrett Allen dengan 14 poin dan 14 rebound, serta Darius Garland 17 poin.

Knicks diperkuat kembali oleh Julius Randle yang baru saja pulih dari cedera pergelangan kaki. Randle yang absen sejak 29 Maret mencetak double-double dengan 19 poin dan 10 rebound.

Josh Hart juga mencatat dwiganda untuk Knicks dengan 17 poin dan 10 rebound. Sedangkan Jalen Brunson menjadi pencetak poin tertinggi dengan mengumpulkan 27 angka.

"Kalian lihat saya terengah-engah tadi? Saya sangat lelah, tapi ini tentang memenangkan pertandingan," kata Randle yang bermain 34 menit sekembalinya dari cedera, mengutip laman resmi NBA.

Pertandingan tersebut adalah gim pertama, sehingga bisa dipastikan Cavaliers masih berpeluang membalikkan keadaan karena masih ada enam pertandingan tersisa yang disiapkan untuk masing-masing tim yang memenangkan empat laga lebih dulu. Siapapun yang menang sebanyak empat kali lebih dulu dari tujuh laga terjadwal, tim tersebut berhak melaju ke putaran kedua play off NBA.

"Pertama, ini bukan kiamat. Kami harus bisa memenangkan gim lain secepatnya," kata Mitchell.

"Tidak ada ruang untuk duduk-duduk di sini dan merasa bersalah atau merasa kesal lalu terpuruk. Ini baru gim pertama, kami akan membalas," Mitchell menambahkan.

Kedua tim akan kembali bertanding pada Rabu, 19 April, di kandang Cavaliers.

Sacramento Kings Menang

Sacramento Kings berhasil mencuri kemenangan dari Golden State Warriors dengan skor akhir 126-123 dalam pertandingan playoff Wilayah Barat, di Golden 1 Center Arena California, Minggu WIB.

Kemenangan Kings pada gim pertama babak playoff NBA ini diwarnai dengan beberapa catatan baru. Pointer tertinggi untuk Kings De'Aaron Fox mencetak 38 poin pada pertandingan debutnya di babak playoff NBA.

Berdasarkan statistik yang dikutip dari laman resmi NBA, Malik Monk menambahkan 32 poin, Domantas Sabonis mencetak double-double 12 poin dan 16 rebond, serta Harrison Barnes dengan 13 poin.

Kemenangan gim pertama babak playoff setelah tak terjangkau dari kompetisi pascamusim NBA selama 16 tahun itu, merupakan kado termanis bagi para penggemar.

Sedangkan jawara NBA musim lalu Golden State Warriors harus rela defisit satu gim dan harus berjuang dalam sisa enam pertandingan lainnya melawan Kings untuk mematenkan the best of seven dan melaju ke putaran kedua playoff NBA.

Stephen Curry gagal menyamakan kedudukan pada tiga detik terakhir pertandingan lewat tembakan tiga poinnya, dan skor tak berubah 126-123 untuk Kings. Kendati demikian, pencetak tiga poin tertinggi sepanjang masa NBA itu mencetak 30 poin untuk Warriors.

Padahal di kuarter awal dan pertengahan pertandingan, Warriors berada di atas angin hingga unggul sampai 10 poin dan menguasai permainan. Kuarter empat menjadi titik balik bagi Kings dan sang juara bertahan yang lengah kecurian poin serta kemenangannya.

Klay Thompson yang juga merupakan pencetak tiga poin tertinggi pada NBA musim ini menambahkan 21 poin untuk Warriors, Andrew Wiggins dan Jordan Poole masing-masing 17 poin, serta Donte DiVincenzo 10 poin.

Gim kedua dari Kings dan Warriors akan diselenggarakan pada Selasa, 18 April, di Sacramento. Namun Warriors punya catatan apik, yakni tidak pernah kalah sampai 2-0 di babak playoff sejak 2007.

Boston Celtic Juga Menang

Boston Celtics mengeksploitasi buruknya akurasi tembakan dari Atlanta Hawks untuk memenangkan pertandingan 112-99di TD Garden Arena Massachusetts. Jaylen Brown dan Jayson Tatum sama-sama mencatat dwiganda untuk Boston. Brown mencatat 29 poin dan 12 rebound, Tatum mencetak 25 poin dan 11 rebound.

"Kami menyangka akan mendapatkan tembakan terbaik mereka," kata Jaylen Brown mengutip laman resmi NBA.

"Kami membiarkan mereka sedikit lebih nyaman di paruh kedua, jadi saya menyangka gim selanjutnya mereka akan lebih mempersiapkan diri. Kami juga harus lebih bersiap-siap," ujar Brown menambahkan.

Poin lainnya bagi Celtics disumbangkan oleh Derrick White dengan 24 poin, Robert Williams III 12 poin, dan Marcus Smart 11 poin.

Celtics menang tanpa perlawanan sama sekali dari tim peringkat tujuh klasemen NBA Wilayah Timur tersebut. Hampir sepanjang laga Celtics memimpin, dan keunggulannya pun mencapai 32 poin pada awal kuarter ketiga.

Paruh kedua laga, Hawks sedikit lebih nyaman dalam permainannya sehingga bisa memperkecil jarak jadi 14 poin pada akhir pertandingan.

Dejounte Murray menjadi pencetak skor tertinggi untuk Hawks dengan 24 poin, Trae Young 16 poin, Clint Capela dan John Collins 12 poin, serta De'Andre Hunter 11 poin.

Perhatian utama pada permainan Hawks adalah akurasi tembakannya yang cukup rendah. Field goals Hawks hanya 38,8 persen atau 38 yang berhasil masuk dari total 98 percobaan tembakan (38-98). Catatan tembakan tiga angkanya lebih parah lagi, hanya mencapai 17,2 persen atau hanya lima bola yang masuk dari total 29 kali percobaan.

Sorotan lain dari Hawks adalah performa Trae Young yang bahkan jadi perbincangan bagi komentator laga. Young melakukan lima kesalahan yang berujung pada turnover, hanya berhasil memasukan lima bola dari 18 upaya tembakannya, dan frustasi dalam tembakan tiga angka dengan akurasi 20 persen (1-5).

Layup Young adalah yang paling buruk, sampai-sampai harus masuk dalam siaran ulang pertandingan karena performanya memang bukan berada pada kelas NBA.

Selanjutnya: Rekap hasil dan jadwal playoff NBA