Puja Puji Legenda Manchester United Roy Keane untuk Bruno Fernandes, Ini Profil Kapten Setan Merah

TEMPO.CO, Jakarta - Legenda Manchester United, Roy Keane memberikan pujian kepada Kapten Setan Merah, Bruno Fernandes. Ia menilai sang playmaker jadi pemain yang sangat krusial dan menjadi impian semua striker di dunia.

Pujian ini disampaikan Keane seusai laga Nottingham Forest vs Manchester United. Di laga ini, Fernandes kembali dipercaya bermain sejak awal oleh Erik Ten Hag. Menurut Keane, para penyerang MU seharusnya bersyukur bisa bermain bareng Bruno Fernandes saat ini. Alasannya,tidak banyak playmaker yang mampu membuat umpan-umpan manja seperti yang dibuat Bruno, sehingga para penyerang MU seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol.

Profil Bruno Fernandes

Mengutip dari transfermarkt.co.id, Bruno Miguel Borges Fernandes pesepakbola kelahiran 8 september 1994. Bruno adalah seorang pemain sepak bola Portugal yang bermain untuk klub Premier League Manchester United dan tim nasional Portugal sebagai gelandang.

Merangkum dari manutd-com, Bruno menghabiskan lima tahun pertama kariernya di Italia. Berkandang di Boavista, sang gelandang menandatangani kontrak dengan klub Serie B di Novara pada Agustus 2012, di usia 17 tahun.

Bruno kemudian hijrah ke Udinese, kasta teratas Italia. Tiga musim di Udine ia mencetak 11 gol dalam 95 penampilan, meyakinkan Sampdoria untuk mendapatkan tanda tangannya pada musim panas 2016.

Pada 2017 Bruno menjadi kapten U-21 di Kejuaraan Eropa UEFA. Setelah berlaga satu musim bersama Sampdoria, Bruno pindah kembali ke rumah, menandatangani kontrak dengan Sporting Clube de Portugal.

Dalam kampanye Liga Primeira pertamanya, Bruno menyumbang 16 gol dan 20 assist. Rekor itu, ditambah dengan kemenangan Piala Liga Portugal, membantu Bruno mendapatkan cap internasional senior sehingga dipilih untuk skuad Piala Dunia 2018 Fernando Santos di Rusia.

Bruno dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga Primeira pada Juli 2018. Kemudian ditunjuk sebagai kapten klub setelah kepergian Nani. Bruno juga merupakan bagian dari skuad tim nasional yang memenangkan Liga Bangsa-Bangsa UEFA perdana pada Juni 2019, yang kemudian membantu Sporting ke babak 32 besar Liga Eropa UEFA.

Bruno mulai bergabung di Klub Setan Merah pada 29 Januari 2020. Kemudian memperpanjang kontak pada 1 April 2022 hingga masa kontrak akhir Januari 2026.

Bruno mulai melakukan debutnya untuk The Reds saat seri melawan Wolverhampton Wanderers. Pertandingan selanjutnya, Bruno memberikan assist pertamanya saat menang atas Chelsea 2-0 serta mencetak gol pertamanya pada start ketiganya.

Pemain kelahiran Maia ini mencetak 12 gol dan memberikan delapan assist untuk finis di tempat ketiga di Liga Premier. Bruno sempat dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Sir Matt Busby.

Dalam membantu The Reds finis di urutan kedua, dan final Liga Europa, Bruno Fernandes mencetak 28 gol, menyalip rekor gelandang Frank Lampard dalam satu musim di era Premier League. Lalu menyabet trofi Sir Matt Busby Player of the Year untuk kedua kalinya. Biaya transfer Bruno saat beralih ke Manchester United bisa bertambah hingga mencapai 80 juta euro melalui bonu.

