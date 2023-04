Jelang SEA Games 2023, Adaptasi 2 Pemain Naturalisasi di Tim Basket Indonesia Berjalan Mulus

TEMPO.CO, Jakarta - Adaptasi pemain naturalisasi Lester Prosper dan Anthony Beane Jr. di Timnas Basket Indonesia dinilai telah berjalan dengan mulus. Keduanya diharapkan memberi tampilan terbaik di SEA Games 2023.

Prosper dan Beane belum lama bergabung dengan Timnas Basket Putra yang tengah menjalani rangkaian uji coba di Australia. Asisten pelatih Johannis Winar menilai keduanya mampu menyesauikan diri dengan cepat.

“Secara keseluruhan, tim bermain cukup bagus. Penyesuaian Beane dan Lester terhadap sistem bermain 'so far so good'. Perpaduan dengan pemain lokal juga bagus,” kata Johannis Winar.

X

Johannis Winar menilai pemain naturalisasi yang diboyong ke Negeri Kanguru itu sudah klop dengan permainan tim.

Lester bergabung dengan timnas saat berada di Australia pada 8 April sedangkan Beane menyusul sepekan kemudian. Kolaborasi mereka bersama pemain Timnas lainnya dipercaya bisa menebalkan asa mempertahankan medali emas yang diraih di SEA Games Hanoi tahun sebelumnya.

Dengan kelincahan dan akurasi yang dimiliki, Beane diharapkan bisa menghidupkan mesin poin di SEA Games 2023 Kamboja nanti. Sementara Lester yang merupakan bigman bertinggi 2,09 meter itu diharapkan bisa menjadi tembok bagi pemain lawan.

Kepiawaian Lester dalam eksekusi tembakan juga diharapkan bisa menambah kesuburan perolehan poin timnas.

Johannis Winar mengakui meski adaptasi semua pemain bagus, bukan berarti pekerjaan rumah (PR) sudah beres. Sebaliknya, PR tim pelatih masih menumpuk menyusul belum bagusnya kerja sama saat pertahanan dan menyerang.

Dua kekurangan itu masih terlihat saat Timnas Elit Putra melakoni uji coba terakhir melawan Sutherland Sharks di Sutherland Basketball Stadium Minggu sore (23/4). Dalam partai penutup rangkaian uji coba di Australia itu, Andara Prastawa dan kawan-kawan menyerah 89-93.

“Pada game hari ini, dari segi 'defense' yang masih mendapat perhatian adalah komunikasi dan penjagaan 1 on 1. Kalau dari segi 'offense' kadang kita masih terburu-buru dalam penyelesaian akhir,” kata Coach Ahang, sapaan akrab Johannis Winar.

Timnas akan kembali ke Jakarta Senin, 24 April 2023, seusai menyelesaikan sembilan uji coba dengan catatan empat kali menang dan lima kali kalah. Selanjutnya Timnas basket putra masih akan menjalani latihan di GBK Arena sampai waktu pemberangkatan ke Kamboja untuk berkompetisi di SEA Games 2023 pada 5-17 Mei mendatang.

Pilihan Editor: Jelang SEA Games 2023, Tim Polo Air Indonesia Juara di Serbia