Bendera Merah Putih Terbalik di SEA Games Kamboja, Sebelumnya Pernah Terjadi di SEA Games Malaysia

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus terbaliknya bendera merah putih dalam pre-ceremony pembukaan SEA Games 2023 Kamboja menyita perhatian. Namun kembali ke SEA Games 2017, bendera bangsa Indonesia tersebut juga sempat mengalami hal serupa.

Pemberitaan mengenai terbaliknya bendera Indonesia dalam buku panduan SEA Games 2017. dailymail.co.uk

Kilas Balik Bendera Merah Putih Terbalik 2017

Melansir dari Tempo, insiden terbaliknya bendera merah putih pernah terjadi pada event SEA Games 2017 yang berlangsung di Malaysia. Kala itu, gambar bendera Republik Indonesia terbalik dalam buku cenderamata SEA Games 2017, Kuala Lumpur.

Meskipun Menteri Belia dan Sukan Malaysia, Khairy Jamaluddin telah menyampaikan permintaan maaf atas kesilapan tersebut usai bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga RI kala itu, Imam Nahrawi, di Hotel Shangrilla, Kuala Lumpur, Ahad 20 Agustus 2017, tapi kecaman terus berlangsung. Bahkan Menteri Dalam negeri Tjahjo Kumolo segera mengirimkan surat ‘protes’ kepada Kemendagri Malaysia dan Dubes Malaysia untuk Indonesia.

Di dalam negeri saat itu, sejumlah mahasiswa di Serang, Banten turut memprotes adanya insiden tersebut. Beberapa anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII komisariat STIE Bina Bangsa, Kota Serang Banten, Senin siang, 21 Agustus 2017 membakar atribut bergambar bendera Malaysia. Aksi bakar atribut Malayasia dilakukan mahasiswa di pinggir jalan raya.

Para Mahasiswa berharap agar insiden terbaliknya bendera Indonesia menjadi perhatian pemerintah Indonesia terhadap Malaysia, sehingga hal serupa serupa tidak terulang. Mahasiswa juga menuntut Panitia Sea Games 2017 mencetak ulang dan menarik buku bergambar bendera Merah Putih terbalik.

Terjadi Lagi di Kamboja 2023

Sejumlah penari yang mengiringi penampilan penyanyi lokal Kamboja di upacara pembukaan SEA Games 2023 membawa bendera Indonesia dalam posisi terbalik. Dalam acara yang berlangsung di Morodok Techo National Stadium, Phnom Penh, Jumat, 5 Mei 2023, para penari pengiring membawa bendera 11 negara peserta, termasuk Indonesia.

Ironisnya, para penari yang membawa bendera Indonesia dalam posisi terbalik. Namun tidak lama setelah kejadian tersebut, Kamboja langsung meminta maaf atas insiden terbaliknya bendera Indonesia pada upacara pembukaan SEA Games 2023.

Mengutip Tempo, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) atau NOC Indonesia telah mengirimkan surat keberatan kepada Panitia Penyelenggara SEA Games 2023 Kamboja (CAMSOC) atas kejadian pada pre-show opening ceremony yang disiarkan secara langsung di akun YouTube Press Office of The Council of Ministers Cambodia.

Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Harry Warganegara mengatakan tuan rumah telah menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia atas kejadian bendera Merah Putih yang terbalik. Mereka juga bertindak cepat dan memastikan kejadian serupa tidak terulang pada upacara pembukaan SEA Games 2023.

“Kamboja sudah meminta maaf secara langsung kepada kami, dan bertindak cepat sehingga kejadian tersebut tidak terulang di opening ceremony,” ujar Harry dalam keterangan tertulis di Phnom Penh, Jumat, 5 Mei 2023.

Puncak upacara pembukaan SEA Games 2023 secara resmi berlangsung pukul 19.00 WIB. Namun rangkaian acara telah dimulai sejak sore dengan menampilkan berbagai pertunjukan, termasuk kesenian yang menunjukkan identitas Kamboja sebagai tuan rumah.

Masyarakat Kamboja sangat antusias untuk menyaksikan upacara pembukaan itu. Sejak siang mereka berdatangan ke lokasi upacara pembukaan. Bahkan kemacetan terjadi yang membuat sebagian masyarakat pengguna transportasi umum memilih turun lalu berjalan kaki sejauh sekitar 2 kilometer menuju stadion.

Kejadian Lainnya

Bendera merah putih juga pernah terbalik pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2010 di Lapangan Borasi, Manokwari, Papua Barat. Kejadian ini membuat Gubernur Papua Barat Abraham O Ataruri sangat kecewa. Polda Papua pun segera melakukan investigasi, Kabid Humas Polda Papua ketika itu, Wachjono membenarkan ada kejadian tersebut dan tak ditemukan adanya unsur sabotase atau kesengajaan.

Selain itu, Warga sekitar Kantor Kecamatan Matesih, Karanganyar, Jawa Tengah, juga pernah geger lantaran bendera merah putih berkibar terbalik di kantor kecamatan itu, 23 Januari 2017. Camat Mulyono, kemudian mengakui bahwa pihaknya telah melakukan kesalahan besar. Ia pun meminta maaf atas terbaliknya bendera di kantor yang ia pimpin itu.

Kelalaian yang sama dilakukan petugas Museum Siwalima di Taman Makmur, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Merah putih dikibarkan terbalik, rabu, 8 Februari 2017. Petugas tersebut mengaku mengibarkan bendera pukul 05.00 waktu setempat. Hari masih gelap dan kondisinya yang masih mengantuk membuat keteledoran yang menuai kecaman masyarakat.

