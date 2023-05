Asal-usul Copa del Rey, Kompetisi Sepak Bola Spanyol

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid akan menghadapi Osasuna di final Copa del Rey pada Ahad dini hari, 7 Mei 2023. Final Copa del Rey atau Piala Raja Spanyol di Stadion Olimpiade Sevilla. Osasuna akan mencoba mendapatkan gelar pertamanya di ajang ini. Adapun Real Madrid telah 19 kali memenangi kejuaraan ini. Terakihir, Real Madrid menjuarai Copa del Rey pada 2014.

Apa itu Copa del Rey?

Dilansir dari Groundhopper Soccer Guides, Copa del Rey, atau Piala Raja kompetisi domestik sepak bola di Spanyol. Copa del Rey ini setara dengan FA Cup di Inggris, Coppa Italia di Italia, atau DFB-Pokal di Jerman.

Mengutip Football Critic, Copa del Rey berlangsung dari bulan Agustus hingga April. Kompetisi ini diikutip tim sepak bola profesional di Spanyol. Copa del Rey menggunakan sistem gugur dari babak pertama hingga final dengan tim-tim yang diundi.

Copa del Rey telah dimulai pada 1903. Namun, pandangan berbeda dari klub Athletic Bilbao, kompetisi ini telah dimulai pada 1902. Perbedaan pendapat itu karena menurut Athletic Bilbao, klub itu memenangi Copa de la Coronación. Copa de la Coronación turnamen yang diselenggarakan pada tahun 1902.

Semua orang, kecuali klub Athletic Bilbao, menganggap turnamen ini cikal bakal Copa del Rey. Walaupun tidak dihitung sebagai Copa del Rey. Namun, trofi juara itu tetap ada di dalam daftar penghargaan klub Athletic Bilbao.

Pada 1929, ketika liga Spanyol dibentuk, kompetisi itu sebenarnya kejuaraan nasional Spanyol. Berarti, klub-klub yang bermain di kompetisi ini yang lolos di liga-liga regional.

Kompetisi ini terus berganti sebutan, mulai dari His Majesty King Alfonso XIII’s Cup, President of the Republic Cup, Copa del Generalisimo, hingga menjadi Copa del Rey pada 1975.

Saat ini tiga klub terbanyak peraih juara Copa del Rey adalah Barcelona dengan 31 juara, Athletic Club dengan 23 juara, dan Real Madrid dengan 19 juara.

