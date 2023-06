14 Tahun Perkuat Real Madrid, Karim Benzema Torehkan Prestasi dan Rekor Berikut

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid resmi mengumumkan berpisah dengan kaptennya, Karim Benzema, pada Ahad lalu, 4 Juni 2023. Perpisahan dilakukan setelah kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak yang berakhir pada Juni 2023.

Mengutip Transfermarkt, Karim Benzema bermain untuk Real Madrid selama 14 tahun, terhitung sejak 2009. Meski mengawali karier dengan sedikit kesulitan, seiring berjalannya waktu, ia berhasil mengukuhkan posisinya di skuad utama dan menjadi andalan di lini serang.

Selama kariernya di Real Madrid, Benzema telah mengumpulkan sejumlah gelar dan prestasi yang mengesankan. Dia telah mempersembahkan total 24 gelar dan menjadi pemain yang paling banyak memberikan trofi untuk klub.

Torehan 24 gelar itu di antaranya 5 Liga Champions, 4 La Liga, 3 Copa Del Rey, 3 Piala Super Spanyol, 4 Piala Super Eropa, dan 5 Piala Dunia Antar Klub. Benzema juga telah menjadi top skorer Real Madrid dalam beberapa musim kompetisi.

Selain itu, Benzema juga telah mencatatkan sejumlah rekor individu dalam karier Real Madrid, termasuk menjadi pencetak gol terbanyak keenam sepanjang masa klub ini.

Dia juga telah memperoleh Winner Ballon D'or, UEFA Best Player in Europe, 6 kali Player of The Year, 5 kali Top Goal Scorer, Footballer of The Year (Transfermarkt.De Users' Choice).

Mengutip Antara, Benzema telah mencatatkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub Real Madrid. Pemain berusia 35 tahun itu menjadi pemain kedua yang berhasil mencetak 350 gol untuk Los Blancos setelah Cristiano Ronaldo (451 gol).

Rincian jumlah gol yang diperoleh tersebut di antaranya 236 gol di Liga Spanyol, 78 gol di Liga Champions, 25 gol di Copa Del Rey, 7 gol di Piala Super Spanyol, empat gol di Piala Dunia Antar Klub, dan dua gol di Piala Super Eropa.

Mantan pemain internasional Prancis itu telah mengabdi di Real Madrid selama 14 musim dengan menjalankan 642 pertandingan dan mengoleksi 352 gol.

Adapun catatan 236 gol di Liga Spanyol Benzema telah mencatatkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak keempat dalam sejarah liga. Itu menyalip legenda Real Madrid lainnya, Hugo Sanchez (234 gol).

Benzema hanya kalah dari legenda Athletic Bilbao Telmo Zarra (251 gol), Cristiano Ronaldo (312 gol), dan legenda hidup Barcelona Lionel Messi (474 gol).

Sementara dari 642 pertandingan yang dijalankan Benzema, 438 di antaranya memperoleh kemenangan. Ini juga memecahkan rekor kemenangan klub terbanyak dan berhasil menyalip torehan kemenangan bek legendaris Sergio Ramos. Dalam rekor itu, Benzema menempati posisi kedua, hanya kalah dari Iker Casillas yang memegang rekor dengan 463 kemenangan.

