Mengenal Bernardo Silva, Pemain yang Tak Dlepas Manchester City ke PSG

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City enggan melepas Bernardo Silva untuk Paris Saint-Germain atau PSG. Klub itu agak tak ingin berlanjut mendapat Bernardo Silva untuk pengganti Lionel Messi yang pindah ke MLS bersama Inter Miami pada Juli 2023. PSG melihat pesepak bola Portugal itu sebagai pengganti yang ideal untuk Lionel Messi.

Tentang Bernardo Silva

Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva atau Bernardo Silva lahir di Lisbon, Portugal pada 10 Agustus 1994. Bernardo Silva bergabung dengan akademi sepak bola di Benfica. Pada 2013, ia debut untuk tim senior Benfica dan segera memikat minat klub Eropa.

Pada musim 2014-2015, Bernardo Silva dipinjamkan ke AS Monaco, klub Liga Prancis. Ia dinilai mumpuni secara keterampilan individu dan kecerdasan taktis yang matang. Pada 2015, AS Monaco menetaplan Bernardo secara permanen menjadi bagian integral dari tim tersebut. Di bawah arahan pelatih Leonardo Jardim, Bernardo Silva bersinar di Ligue 1 dan membantu AS Monaco merebut gelar juara pada musim 2016-2017.

Pada musim panas tahun 2017, Bernardo Silva bergabung dengan Manchester City dengan biaya transfer yang dilaporkan Transfermark mencapai sekitar 50 juta poundsterling.

Kepindahan dia ke Inggris menandai langkah besar dalam karier sepak bola pemain itu. Dia langsung menjadi bagian penting dalam skuad Pep Guardiola.

Dalam musim pertamanya bersama Manchester City, Bernardo Silva telah membantu timnya meraih gelar juara Liga Premier Inggris pada musim 2017-2018 dan 2018-2019. Ia juga berperan penting dalam perjalanan Manchester City hingga ke semifinal Liga Champions UEFA.

Bersama timnas Portugal, salah satu momentum, gemilangnya adalah ketika berhasil meraih gelar UEFA Nations League pada 2019. Bernardo Silva terpilih sebagai Pemain Terbaik Final. Prestasi tersebut semakin menegaskan kualitasnya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia.

