Ini Hari Kobe Bryant atau Hari Mamba, Legenda Bola Basket NBA yang Berakhir Tragis

TEMPO.CO, Jakarta - Kobe Bryant merupakan salah seorang legenda bola basket dunia. Namun, nasib tragis menimpa Kobe Bryant yang meninggal pada usia 41 tahun karena kecelakaan helikopter.

Sebagai upaya untuk memperingati sosoknya yang fenomenal, setiap tanggal kelahirannya, yakni 23 Agustus diperingati sebagai “Hari Kobe Bryant” atau “Hari Mamba” yang mengacu pada julukannya ketika masih aktif berkarier sebagai pemain bola basket profesional NBA. Selain diperingati dengan hari khusus bagi dirinya, dalam hari tersebut juga terdapat beberapa aksi yang dilakukan untuk mengenang legenda NBA sekaligus klub bola basket LA Lakers tersebut.

Seperti dilansir dari laman Smdp.com, Taman Pacific yang terletak di pelabuhan Santa Monica akan mengenang legenda Los Angeles Lakers tersebut dengan memodifikasi nyala lampu bianglala setinggi 90 kaki. Nantinya, bianglala tersebut akan menampilkan pesan “LA++24” dan “LA++8”, yang juga akan menampilkan warna emas dan ungu yang merupakan warna khas Kobe Bryant.

Lebih lanjut, sebanyak 174.000 lampu LED akan dipasang ke bianglala yang terletak di Taman Pacific, termasuk 40 jari-jari dan 2 penghubung. Satu-satunya sistem pencahayaan bianglala bertenaga surya yang ada di dunia tersebut memiliki 16,7 juta kombinasi warna, sementara perangkat lunak pemrograman dan tampilan menampilkan pencitraan hingga 24 frame per detik.

Profil Kobe Bryant

Kobe Bryant atau Kobe Bean Bryant merupakan pemain basket profesional Amerika Serikat yang namanya di dunia basket sama besarnya dengan nama Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo pada dunia sepak bola. Pemain basket legenda Los Angeles Lakers tersebut lahir pada 23 Agustus 1978 di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat.

Seperti dilansir dari laman Lakersnation.com, Kobe Bryant yang menghabiskan 20 tahun karier profesional bola basketnya merupakan anak dari Joe “Jellybean” Bryant yang juga merupakan seorang pemain bola basket profesional NBA. Namun demikian, pada 1984, setelah pensiun sebagai pemain bola basket, Joe membawa keluarganya ke Italia dengan dirinya bermain di Liga Bola Basket Italia.

Pada 1991, seperti dilansir dari laman Biography.com, Kobe dan keluarganya kembali ke Philadelphia dan melanjutkan sekolah di Lower Merion High School. Pada saat menempuh pendidikan disana, Kobe Bryant yang bergabung dengan tim basket sekolahnya berhasil membawa mereka 4 tahun berturut-turut ke Kejuaraan Nasional Bola Basket Amerika Serikat.

Meskipun memiliki nilai tes yang tinggi untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, tetapi Kobe Bryant memutuskan untuk langsung terjun ke dunia NBA dengan terpilih sebagai pemain Charlotte Hornets pada 1996. Namun demikian, Kobe muda yang baru lulus dari SMA langsung ditransfer ke Los Angeles Lakers oleh Charlotte Hornets.

Setelah hanya 2 musim membela Lakers, Kobe terpilih sebagai pemain inti dalam pertandingan All Star pada 1998, sekaligus menjadi pemain termuda yang menjadi skuad inti di tim NBA All Star pada umur 19 tahun. Namun demikian, karier gemilang Kobe yang ditandai dengan pencapaian 17 kali masuk dalam skuad inti NBA All Star, 1 kali pemain terbaik NBA, 5 kali juara NBA dengan LA Lakers, dan 2 medali emas olimpiade harus berakhir pada akhir musim 2015-2016.

Kabar mengejutkan datang pada 26 Januari 2020 saat Kobe Bryant dan anak perempuannya yang berumur 13 tahun, yakni Gianna dilaporkan meninggal setelah mengalami kecelakaan helikopter di Los Angeles. Pada 4 April 2020, nama Kobe Bryant terpilih dalam Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

