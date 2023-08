Lionel Messi dan Inter Miami Ditahan Nashville 0-0, Simak Rekap Hasil, Top Skor, dan Klasemen MLS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian kemenangan Inter Miami bersama Lionel Messi akhirnya terhenti. Mereka ditahan Nashville SC dengan skor 0-0 dalam lanjutan pekan ke-27 Major League Soccer (MLS) wilayah timur, Kamis pagi WIB, 31 Agustus 2023.

Bermain di kandang sendiri, DRV PNK Stadium, Florida, Inter Miami gagal melanjutkan sihirnya seperti dalam sembilan laga sebelumnya. Mereka kesulitan menembus pertahanan Nashville, yang pernah mereka kalahkan di final Piala Liga tengah bulan lalu.

Lionel Messi menjadi starter dalam laga ini dan bermain penih hingga akhir pertandingan. Namun, ia gagal menambah gol atau assist-nya. Dengan hasil ini, statistik bintang Argentina itu bersama Inter Miami tetap di angka 11 gol dan 3 assist.

Dengan hasil seri ini, Inter Miami masih tertahan di peringkat ke-14 klasemen sementara MLS wilayah timur dengan 22 poin. Sementara Nashville menempati posisi ke-7 dengan 39 poin.

Hasil MLS Kamis pagi WIB, 31 Agustus 2023:

Inter Miami vs Nashville SC 0-0

Atlanta United vs FC Cincinnati 1-2

Charlotte vs Orlando City 1-1

New England Revolution vs New York Red Bulls 1-0

New York City CF vs Montreal 2-0

Toronto FC vs Philadelphia Union 3-1

Austin FC vs Seattle Sounders 1-2

Chicago Fire vs Vancouver Whitecaps 0-1

Houston Dynamo vs Columbus Crew 2-0

Minnesota United vs Colorado Rapids 3-0

St. Louis City vs FC Dallas 2-1.

Klasemen MLS Wilayah Timur





Top Skor MLS

Lionel Messi baru mencetak satu gol di MLS. Ia masih tertinggal jauh dalam persiangan berebut posisi top skor kompetisi ini.

Daftar top skor MLS terkini adalah sebagai berikut:

13 gol:

Hany Mukhtar (Nashville SC)

23 gol:

Luciano Acosta (FC Cincinnati)

Denis Bouanga (Los Angeles FC)

Cristian Espinoza (San Jose Earthquakes)Giorgos Giakoumakis (Atlanta United FC).

Jadwal Inter Miami Berikutnya

Inter Miami akan menjalani laga ke-25 pada Senin pagi, 4 September 2023. Mereka akan berlaga di markas Los Angeles FC, mulai 09.00 WIB.