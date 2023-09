Jadwal Bolivia vs Argentina di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Lionel Messi Absen Latihan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lionel Messi tak ikut latihan bersama Timnas Argentina di La Paz, Bolivia, Senin pagi, 11 September 2023. Ia hanya duduk dipinggir lapangan menyaksikan rekan-rekan setimnya mempersiapkan diri untuk menghadapi Bolivia dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Rabu pagi WIB, 13 September 2023.

Striker Inter Miami itu tampil saat Argentina melawan Ekuador, pekan lalu. Pemain berusia 36 tahun itu mencetak gol yang menjadi penentu kemenangan 1-0 timnya.

Namun, setelah laga itu ia mengeluh kelelahan. Maklum di Inter Miami, ia juga terus bermain dalam 11 laga.

Kini tantangan bagi Messi menjadi lebih berat. Argentina akan bermain melawan Bolivia di La Paz, di ketinggian 3.000 meter yang biasanya lebih menguras tenaga karena tingkat oksigen yang tipis.

Scaloni mengatakan pada konferensi pers hari Minggu bahwa dia bisa menunda keputusan tentang memainkan Messi atau tidak sampai beberapa jam sebelum pertandingan.

Selama latihan Senin, Messi duduk di kursi dekat Scaloni dan menyaksikan rekan satu timnya berlatih. Ia terlihat berbicara dengan pelatihnya itu ketika pemain lain mencoba beradaptasi dengan suasana di La Paz.

Pada sesi latihan itu Scaloni tidak memberikan petunjuk entang apa yang akan dia lakukan jika Messi tidak bermain di Stadion Hernando Siles. Namun, dalam konferensi pers sehari sebelumnya dia menyatakan akan menyiapkan susunan pemain yang mirip saat mengalahkan Ekuador. Hanya soal Messi yang baru akan ditentukan beberapa jam sebelum kick off.

Scaloni juga mengatakan veteran Angel di María dan striker Julian Alvarez bisa masuk ke susunan pemain inti, menggantikan Nico González dan Lautaro Martinez.

“Jika semuanya baik-baik saja, idenya adalah mengulangi atau melihat beberapa perubahan, yang mungkin terjadi pada keduanya (Di María dan Álvarez),” kata sang pelatih.

“Ada kemungkinan mereka akan bermain, tapi kami bisa mengambil keputusan pada pagi hari sebelum pertandingan.”

Selain laga Bolivia vs Argentina, Kualifikasi Piala Dunai 2026 pada Rabu pagi juga akan menampilkan Peru vs Brasil.

Simak jadwal Kualifikasi Piala Dunai 2026 selengkapnya:

03:00 Bolivia vs Argentina

04:00 Ekuador vs Uruguay

05:00 Venezuela vs Paraguay

07:30 Cile vs Kolumbia

09:00 Peru vs Brasil.

REUTERS | ESPN

