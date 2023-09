8 Pemain Legenda Timnas Indonesia, Ada yang Masuk Film Dokumenter FIFA

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim nasional Indonesia atau Timnas Indonesia terus mengalami pasang surut prestasi di berbagai kancah kompetisi internasional. Namun, dalam prosesnya banyak bermunculan sosok yang berperan besar, melekat di hati masyarakat, dan menjadi legenda.

Banyak sosok yang layak disebut. Ada yang berhasil mencatatkan pertandingan terbanyak dengan Timnas Indonesia. Beberapa di antaranya menjadi pionir dengan berkarier di luar negeri. Ada pula yang dibuatkan film pendek oleh Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA.

Simak delapan legenda Timnas Indonesia yang layak dikenang:

1. Abdul Kadir

Pemain legenda timnas Indonesia yang tak boleh dilupakan adalah Abdul Kadir. Menurut data RSSSF, pesepak bola asal Denpasar, Bali ini telah bermain sebanyak 111 kali untuk timnas Indonesia dengan mencetak total 70 gol. Raihan ini membuatnya menjadi pemain dengan caps terbanyak dan top skor sepanjang masa bagi skuad Merah Putih.

Tak hanya itu, Abdul Kadir juga masuk dalam daftar FIFA Century Club bersama legenda sepakbola dunia lain, seperti Bobby Charlton (Inggris), Lucio (Brasil), hingga Didier Drogba (Pantai Gading). Ini adalah daftar sejarah pesepak bola pria yang telah mencatat lebih dari 100 penampilan bersama timnas masing-masing. FIFA mencatat Abdul Kadir telah melakoni 105 pertandingan kelas FIFA A Match bersama timnas Indonesia.



2. Andi Ramang

Andi Ramang atau yang lebih dikenal dengan nama Ramang adalah pemain legenda Indonesia yang berasal dari PSM Makassar. Namanya terkenal pada sekitar tahun 1950-an dan mendapat julukan sebagai ‘Kurcaci Monster’. Dia merupakan salah satu pemain timnas Indonesia yang dibuatkan film pendek dokumentasi oleh Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA. Pada series dokumentasi yang berjudul ‘Sons of Football’ tersebut, Ramang muncul pada episode keempat dengan judul ‘The Man, The Myth, The Legend’.



3. Soetjipto Soentoro

Legenda sepak bola Indonesia, Soetjipto Soentoro. (wikipedia)

Soetjipto Soentoro merupakan pesepak bola nasional yang pernah menjabat sebagai kapten timnas Indonesia. Dia pernah membantu skuad Merah Putih menjuarai turnamen King’s Cup 1968 di Thailand dan Merdeka Tournament 1969 di Malaysia. Legenda klub Persija ini telah mencatat 68 pertandingan dengan mengoleksi 57 gol bersama timnas Indonesia. Dia adalah bagian dari serial film dokumentasi FIFA ‘Sons of Football’ yang muncul di episode kedua dengan judul ‘O Captain! My Captain!’.



4. Ricky Yacobi

Ricky Yakobi. (instagram/@rijacobi)



Pemain legenda Timnas Indonesia yang selanjutnya adalah Ricky Yacobi. Dia merupakan salah satu pemain yang membantu skuad Merah Putih meraih medali emas SEA Games 1987. Ricky pernah bermain untuk klub Jepang, Matsushita. Namun, perjalanan kariernya tidak lama sebelum akhirnya kembali ke Tanah Air untuk membela klub lokal. Pada serial dokumentasi FIFA, Ricky Yacobi muncul pada episode ketiga dengan judul ‘The Calm Before The Goal’.



5. Herry Kiswanto

Herry Kiswanto. Tempo/SG WIBISONO



Herry Kiswanto adalah salah satu legenda timnas Indonesia yang dijuluki sebagai ‘Libero satu kartu kuning’. Julukan tersebut didapat Herry karena dia hanya pernah mendapat satu kartu kuning sepanjang 17 tahun kariernya di lapangan hijau. Hal itu juga membuat Herry Kiswanto masuk dalam daftar pemain yang dibuatkan film dokumenter singkat oleh FIFA. Dia muncul pada episode pamungkas dengan judul ‘The Living Legend’.



6. Kurniawan Dwi Yulianto

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kurniawan Dwi Yulianto. (Instagram/@kurniawanqana)

Pemain timnas Indonesia yang satu ini dikenal saat masuk dalam daftar pemain yang dikirim ke Italia pada Program Timnas Primavera. Kala itu, Kurniawan berhasil masuk skuad utama Sampdoria Primavera. Dia juga pernah dipinjam tim divisi utama Liga Swis, FC Luzern untuk musik 1994-1995. Kurniawan telah berhasil menorehkan 33 gol selama membela skuad Merah putih.



7. Boaz Solossa

Boaz Solossa (Foto: PSS Sleman)



Boaz Theofilus Erwin Solossa atau yang lebih dikenal dengan Boaz Solossa adalah pesepakbola Indonesia yang berasal dari Sorong, Papua. Dia menjadi salah satu pemain legenda timnas yang dibuatkan film dokumentasi oleh FIFA. Dia muncul pada episode pertama dengan judul ‘Mutiara Hitam Dari Timur’. Hingga saat ini, Boaz masih aktif bermain sepak bola dengan membela klub Persewar Waropen.



8. Bambang Pamungkas

Bambang Pamungkas. 20 Februari 2020. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Bambang Pamungkas adalah pemain legenda Timnas Indonesia yang selanjutnya. Pesepak bola yang akrab disapa Bepe ini menjadi salah satu pemain yang mencetak caps tinggi bersama Skuad Garuda. Dia telah bermain sebanyak 87 pertandingan dengan mengoleksi 38 gol. Bepe hanya pernah membela dua klub sepanjang kariernya, yakni Persija Jakarta dan pelita Bandung Raya (PBR). Pemain yang berposisi sebagai striker ini juga dikenal sebagai legenda klub Persija.

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Kalah dari Taiwan, Indra Sjafri Minta Pemain Habis-habisan demi Lolos ke 16 Besar Asian Games 2023