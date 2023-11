Begini Kondisi Terkini Novri Setiawan yang Pingsan Saat Bali United Kalahkan PSS Sleman di Liga 1 Pekan Ke-18

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kemenangan berhasil diraih Bali United di kandang PSS Sleman pada pekan ke-18 Liga 1 2023-2024. Dalam laga yang digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat, 3 November 2023, itu Bali United menang dengan skor tipis 1-0.

Gol tunggal kemenangan tim berjulukan Serdadu Tridatu, julukan Bali United, itu dicetak oleh gelandang asing mereka, Mohammed Rashid pada menit ke-34. Menerima umpan Ardi Idrus, Rashid melepaskan tembakan yang gagal dibendung oleh kiper PSS Sleman.

Tapi, kemenangan tersebut harus dibayar mahal. Pasalnya, salah satu pemain andalan Bali United, Novri Setiawan, dilarikan ke rumah sakit. Ia tidak sadarkan diri di dalam lapangan setelah wajahnya terkena bola sapuan kiper Adilson Maringa pada menit ke-70.

Mobil ambulans pun terpaksa harus bekerja memasuki wilayah dalam lapangan untuk memberikan penanganan lebih lanjut dan langsung membawa Novri ke rumah sakit terdekat.

Lantas, bagaimana kabar terkini dari mantan pemain Persija Jakarta itu? Manajer tim Bali United, Michael Gerald pun mengungkapkan bahwa kondisi Novri kini sudah membaik.

"Saat ini kondisi Novri sudah sadar dan stabil. Kemungkinan akan rawat inap satu malam untuk dilakukan tindakan observasi sambil menunggu hasil ct scan," kata Michael Gerald, dilansir laman resmi Bali United.

Dukungan untuk segera pulihnya Novri mengalir disampaikan rekan setimnya, melalui grup Whatsapp tim Bali United.

“Cepat sembuh Nov @Novrisetiawan,” tulis Jajang Mulyana.

“My brother @Novrisetiawan get well soon, all strength to you,” tulis Elias Dolah dilengkapi dengan emoticon hati dan tangan mengatup.

Dan masih banyak ucapan doa dan dukungan dari pemain, ofisial dan pelatih dalam grup tersebut.

Adilson Maringa yang merasa bersalah karena berusaha membuang bola ancaman di gawangnya tetapi mengenai Novri juga menuliskan pesan dalam grup.

“My friend maaf, together speedy recovery Novri,” tulis Maringa dilengkapi emoticon sedih.

Ucapan itu pun dibalas oleh Mohammed Rashid yang mencetak gol kemenangan untuk Bali United.

“Football brother these things happen, Inshallah he is good we pray for him,” timpal Rashid dengan ucapan doa tulusnya.

Sementara itu, kemenangan atas PSS Sleman membuat Bali United kini bertengger di posisi ketiga klasemen Liga 1 2023-2024. Skuad yang dilatih Stefano Cugurra itu kini mengoleksi 33 poin dari 18 pertandingan yang telah dijalani.

