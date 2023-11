Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan Ke-12: Ada Chelsea vs Manchester City

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-12. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung akhir minggu ini.

Salah satu pertandingan besar yang akan tersaji adalah Chelsea vs Manchester City. Kedua tim akan berhadapan di Stamford Bridge pada Minggu, 12 November 2023, mulai 23.30 WIB.

Kedua tim terpaut cukup jauh dalam klasemen. Chelsea saat ini menempati posisi ke-10 dengan nilai 15. Sedangkan Manchester City ada di puncak klasemen dengan nilai 27, unggul satu angka dari Tottenham Hotspur.

Tottenham akan bermain lebih awal. Mereka menjadi tim pertama yang tampil pada pekan ke-12, yakni menyambangi markas Wolves, pada Sabtu, 11 November 20123, mulai 19.30 WIB.

Jadwal Liga Inggris pekan ini juga menampilkan sejumlah pertandingan menarik seperti Arsenal vs Burnley, Manchester United vs Luton, Bournemouth vs Newcastle, dan Liverpool Vs Brentford.

Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-11, live streaming di Vidio)

Sabtu, 11 November 2023

19:30 Wolves vs Tottenham

22:00 Arsenal vs Burnley

22:00 Crystal Palace vs Everton

22:00 Manchester United vs Luton Town.

Minggu, 12 November 2023

00:30 Bournemouth vs Newcastle (SCTV)

21:00 Aston Villa vs Fulham

21:00 Brighton vs Sheffield United

21:00 Liverpool vs Brentford

21:00 West Ham vs Nottingham

23:30 Chelsea vs Manchester City (SCTV).

Klasemen Liga Inggris

