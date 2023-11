Piala Dunia U-17 2023: Rekap Hasil Babak Penyisihan Grup, Klasemen, Daftar Tim yang Lolos ke 16 Besar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Piala Dunia U-17 2023 sudah merampungkan babak penyisihan grup. Sebanyak 16 tim sudah memastika diri lolos ke babak berikutnya.

Timnas U-17 Indonesia gagal melaju. Meraih dua kali seri dan sekali kalah, tim asuhan Bima Sakti ini hanya menempati posisi ketiga klasemen Grup A.

Namun, Garuda Muda gagal menjadi salah satu dari empat tim terbaik. Mereka hanya ada di posisi keenam klasemen peringkat ketiga.

Sejumlah nama besar dan tim unggulan akan bersaing di babak 16 besar. Berikut daftar negara-negara yang lolos ke babak 16 besar:

- Grup A: Maroko dan Ekuador

- Grup B: Spanyol, Mali, dan Uzbekistan

- Grup C: Inggris, Brasil, dan Iran

- Grup D: Argentina, Senegal, dan Jepang

- Grup E: Prancis dan Amerika Serikat

- Grup F: Jerman, Meksiko, dan Venezuela.

Rekap Hasil Piala Dunia U-17 2023

Jumat, 10 November 2023

Grup A

Panama vs Maroko 0-2

Indonesia vs Ekuador 1-1.

Grup B

Mali vs Uzbekistan 3-0

Spanyol vs Kanada 2-0.

Sabtu, 11 November 2023

Grup C

Kaledonia Baru vs Inggris 0-10.

Brasil vs Iran 2-3.

Grup D

Jepang vs Polandia 1-0

Argentina vs Senegal 1-2.

Minggu, 12 November 2023

Grup E

Prancis vs Burkina Faso 3-0

Korea Selatan vs Amerika Serikat 1-3

Grup F

Venezuela vs Selandia Baru 3-0

Meksiko vs Jerman 1-3.

Senin, 13 November 2023

Grup A

Maroko vs Ekuador 0-2

Indonesia vs Panama 1-1.

Grup B

Spanyol vs Mali 1-0

Uzbekistan vs Kanada 3-0.

Selasa, 14 November 2023

Grup C

Brasil vs Kaledonia Baru 9-0

Inggris vs Iran 2-1.

Grup D

Senegal vs Polandia 4-1

Jepang vs Argentina 1-3.

Rabu, 15 November:

Grup E

Amerika Serikat vs Burkina Faso 2-1

Prancis vs Korea Selatan 1-0.

Grup F

Meksiko vs Venezuela 2-2

Selandia Baru vs Jerman 1-3.

Kamis, 16 November 2023

Grup A

Maroko vs Indonesia 3-1

Ekuador vs Panama 1-1.

Grup B

Uzbekistan vs Spanyol 2-2.

Kanada vs Mali 1-5.

Jumat, 17 November 2023

Grup C

Inggris vs Brasil 1-2

Iran vs Kaledonia Baru 5-0.

Grup D

Senegal vs Jepang 0-2

Polandia vs Argentina 0-4.

Sabtu, 18 November

Grup E

Prancis vs AS 0-3

Burkina Faso vs Korea Selatan 2-1.

Grup F

Jerman vs Venezuela 3-0

Selandia Baru vs Meksiko 0-4.

Klasemen Piala Dunia U-17

Klasemen Grup A

Klasemen Grup B

Klasemen Grup C

Klasemen Grup D

Klasemen Grup E

Klasemen Grup F

