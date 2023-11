Liga 1 Memasuki Pekan Ke-21: Simak Jadwal Siaran Langsung, Klasemen, dan Top Skornya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 akan memasuki pekan ke-21. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung Jumat hingga Selasa, 1-5 Desember 2023, dengan disiarkan Indosiar dan Vidio.

Tim penghuni puncak klasemen, Borneo FC, akan berlaga di kandang Barito Putera pada Sabtu, 2 Desember 2023. Mereka akan berusaha meraih kemenangan kelima secara beruntun melawan tim yang kini ada di posisi kedelapan klasemen.

Melihat performa kedua tim, Borneo FC lebih diunggulkan dalam laga nanti. Pada pertemuan putaran pertama lalu, mereka juga menang 2-1 di kandangnya.

Sementara itu, Persib Bandung, yang ada di posisi kedua dengan nilai 38 atau terpaut 6 dari Borneo, baru akan bermain Senin, 4 Desember 2023. Mereka akan menjamu PSM Makassar, juara bertahan yang masih tercecer di posisi ke-10 klasemen.

Persib memiliki performa lebih baik. Mereka tak terkalahkan dalam lima laga terakhirnya, termasuk mengalahkan Dewa United 5-1 pada pekan lalu. Pada periode sama PSM kala sekalidan ditahan lawan dua kali, meski pekan lalu mereka menang 3-1 atas Persikabo 1973. Dalam pertemuan putaran pertama, PSM menang 4-2.

Dalam laga lain, Persija Jakarta juga akan bermain di kandang, pada Minggu, 3 Desember 2023. Mereka akan berusaha meraih hasil lebih baik setelah ditahan Bhayangkara FC 2-2, saat menjamu Persita Tangerang, tim yang ada di posisi ke-15.

Jadwal Liga 1 pada pekan ke-21 juga akan menampilkan laga Rans Nusantara FC vs Persebaya Surabaya, PSIS Semarang vs PSS Sleman, Persikabo 1973 vs Bhayangkara FC, Persik Kediri vs Dewa United, dan Persis Solo vs Madura United.

Jadwal Liga 1 pekan ke-21 juga akan menyajikan persiangan menarik di antara pemain dalam berebut posisi top skor. Saat ini, ada dua pemain yang menempati puncak daftar tersebut, yakni Gustavo Almeida (Persija) dan David da Silva (Persib) yang sama-sama mengemas 14 gol.