Jadwal Liga Spanyol Pekan Ke-16 dan Klasemennya: Barcelona vs Girona, Real Betis vs Real Madrid

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol pekan ke-16 masih menyajikan peta persaingan papan atas yang relatif masih sama: masih ada Girona di antara Real Madrid dan Barcelona.

Hingga pekan ke-15, Real Madrid masih memuncaki klasemen dengan nilai 38. El Real hanya unggul selisih gol dari Girona di posisi kedua. Barcelona ada di urutan keempat dengan nilai 34.

Ketiga tim sama-sama akan berusaha menjaga momentum setelah sama-sama menang dalam laga sebelumnya.

Real Madrid akan tampil lebih dahulu dari kedua pesaingnya. Mereka akan menyambangi Real Betis, tim urutan ketujuh klasemen, pada Sabtu malam, 9 Desember.

Girona dan Barcelona justru akan saling sikut secara langsung. Kedua akan berhadapan di markas Barca pada Senin dinihari, 11 Desember.

Pada pekan ke-16 ini, Atletico Madrid, yang kini menghuni posisi keempat klasemen, akan menjamu Almeria. Athletic Bilbao yang ada di posisi kelima akan menyambangi markas Granada.

Liga Spanyol

(live Bein Sport/Vidio)

Sabtu, 9 Desember 2023

03:00 Getafe vs Valencia

20:00 Deportivo Alaves vs Las Palmas

22:15 Real Betis vs Real Madrid

Minggu, 10 Desember 2023

00:30 Villarreal vs Real Sociedad

03:00 Mallorca vs Sevilla

20:00 Atletico Madrid vs Almeria

22:15 Granada vs Athletic Bilbao

Senin, 11 Desember 2023

00:30 Cadiz vs Osasuna

03:00 Barcelona vs Girona

Selasa, 12 Desember 2023

03:00 Rayo Vallecano vs Celta Vigo

Klasemen Liga Spanyol

No Klub Main Gol Poin 1 Real Madrid 15 24 38 2 Girona 15 16 38 3 Barcelona 15 14 34 4 Atletico Madrid 14 17 31 5 Athletic Club 15 12 28 6 Real Sociedad 15 8 26 7 Real Betis 15 2 25 8 Las Palmas 15 0 21 9 Valencia 15 -3 19 10 Getafe 15 -3 19 11 Rayo Vallecano 15 -6 19 12 Villarreal 15 -4 16 13 Deportivo Alaves 15 -5 16 14 Osasuna 15 -8 15 15 Sevilla 14 0 13 16 Cadiz 15 -10 12 17 Mallorca 15 -7 11 18 Celta Vigo 15 -10 9 19 Granada 15 -16 7 20 Almeria 15 -21 4