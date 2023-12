Anthony Joshua dan Deontay Wilder Dikabarkan Sepakat Bertarung pada 9 Maret 2024 di Arab Saudi

TEMPO.CO, Jakarta - Dua mantan juara dunia tinju kelas berat Anthony Joshua (Inggris), 34 tahun, dan Deontay Wilder (Amerika Serikat), 38 tahun, dikabarkan telah sepakat menggelar pertarungan pada Maret 2024 di Arab Saudi. Promotor Arab Saudi sangat menyadari betapa besarnya antusiasme terhadap pertarungan ini.

MARCA melaporkan pada Rabu, 13 Desember 2023, penggemar tinju sudah bersemangat menyaksikan pertarungan Joshua melawan Otto Wallin (Swedia) dan Wilder vs Joseph Parker (Selandia Baru) di Riyadh pada 23 Desember mendatang. Hasil dari pertarungan tersebut akan sangat penting untuk kesepakatan antara Joshua dan Wilder.

Anthony Joshua and Deontay Wilder have a deal in place for a March 9 fight in Saudi Arabia, sources tell ESPN.

The former heavyweight champs compete in separate bouts Dec. 23 and they must win to keep the bout intact. Joshua fights Otto Wallin while Wilder faces Joseph Parker. pic.twitter.com/8PrZrfHJ9Q