Wakil Indonesia, Onic Esports, Jadi Runner-up Kejuaraan Dunia MLBB

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Indonesia dalam kejuaraan dunia Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) M5 World Championship, Onic Esports, harus puas dengan runner-up. Mereka gagal membawa pulang gelar juara usai kalah dari wakil Filipina AP. Bren pada Grand Final, Minggu, 17 Desember 2023.

Dalam final yang disiarkan secara daring oleh MLBB Esports dari Manila, Filipina, Onic Esports harus menelan pahitnya kekalahan dengan skor tipis 3-4 dari AP. Bren dalam format best of seven atau sistem pertandingan untuk meraih empat kemenangan lebih dulu.

Belajar dari kesalahan mereka pada gim pertama final upper bracket, AP. Bren tidak memberi ruang sedikit pun bagi Onic Esports untuk mengembangkan permainan mereka pada early game.

AP. Bren terus memberikan tekanan pada Onic Esports hingga akhirnya CW dan kawan-kawan berhasil dibungkam di gim pertama pada menit ke-14. Wakil Filipina hanya memberikan satu poin kill bagi wakil Indonesia untuk unggul 1-0.

Pada gim kedua, Onic Esports mendominasi sejak early game, berusaha untuk memenangi setiap pertempuran dengan menculik satu per satu lawan. Tim berjuluk "Raja Langit" itu mengamankan gim kedua untuk menyamakan kedudukan 1-1.

Baca Juga: 7 Daftar HP yang Punya Grafik Ultra Mobile Legends

Giliran AP. Bren menunjukkan kekuatan mereka pada gim ketiga. Onic Esports harus mengakui intensitas team fight sang tuan rumah yang berhasil menyelesaikan gim ketiga hanya dalam waktu 14 menit untuk memimpin 2-1.

Tak mau membawa gim keempat ke late game menjadi tujuan AP. Bren untuk menahan Onic Esports sejak awal permainan. Fokus menekan Onic Esports di segala lane, AP. Bren kembali mengemas gim keempat pada menit ke-14 untuk mengambil kesempatan match point 3-1.

Tak ingin menyerah begitu saja, Onic Esports terus berjuang sejak early game gim kelima yang didominasi AP. Bren. Tim landak kuning asal Indonesia berusaha mematahkan pertempuran yang diinisiasi oleh wakil Filipina hingga akhirnya mampu membalikkan keadaan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Onic Esports berhasil menahan match point AP. Bren dengan memenangi gim kelima pada menit ke-27 untuk mengejar ketertinggalan 2-3.

Berbekal kemenangan gim kelima, Onic Esports semakin percaya diri pada gim keenam. Kiboy dan kawan-kawan kembali membalikkan kondisi untuk mengemas gim keenam dan menyamakan kedudukan 3-3, sekaligus memaksa AP. Bren untuk menjalani gim penentu.

Pada gim terakhir, AP. Bren mematikan strategi Onic Esports. Menit ke-13 saat Kairi dan Sanz terperangkap menjadi momentum bagi AP. Bren untuk memasuki base turret dan meluluhlantakkan pertahanan Onic Esports untuk memenangi pertandingan 4-3.

AP. Bren memupuskan harapan Onic Esports untuk membawa pulang gelar. Sebaliknya, AP. Bren berhasil menjadi juara M5 World Championship, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai tim pertama yang memenangi kejuaraan dunia M Series World Championship sebanyak dua kali.

AP. Bren, yang dahulu bernama Bren Esports, menjadi juara dunia setelah memenangi M2 World Championship pada 2021 di Singapura.

Pilihan Editor: Indonesia Raih 16 Gelar Juara dalam Rangkaian Bulu Tangkis BWF World Tour 2023