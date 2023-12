Jadwal Liga 2 Babak 12 Besar Dirilis, Simak Selengkapnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 2 untuk babak 12 besar telah dirilis. Tim peserta akan bersaing berebut tiket semifinal mulai 6 Januari hingga 3 Februari.

PT Liga Indonesia Baru (LIB) sudah membagi tim peserta dalam tiga grup. Nantinya tiga juara grup akan lolos, disampingi satu tim runner-up terbaik.

Grup X babak 12 besar Liga 2 2023-2024 diisi oleh Semen Padang FC, Persiraja Banda Aceh, PSMS Medan, dan PSIM Yogyakarta.

Kemudian Grup Y yang kerap dianggap sebagai grup neraka ada FC Bekasi City, Malut United, Persela Lamongan, dan Deltras FC.

Terakhir, Grup Z bakal menyajikan persaingan dari Gresik United, PSBS Biak, Persewar Waropen, dan Persipal Babel United.

Adapun meski sudah diumumkan di situs resminya, terdapat beberapa jadwal yang belum dilengkapi PT LIB selaku operator kompetisi.

Yakni di pekan pertama Grup Z untuk laga PSBS vs Gresik United dan Persipal vs Persewar belum ada keterangan lanjutan duel tersebut.

Lalu Gresik United juga belum dipastikan lokasi menggelar pertandingan kandangnya, sehingga statusnya masih dalam konfirmasi.

Jadwal Liga 2 babak 12 besar:

Pekan 1

Sabtu, 6 Januari 2024

PSMS vs Persiraja - Stadion Baharuddin Siregar - 15.00 WIB

Semen Padang vs PSIM - Stadion H. Agus Salim - 19.00 WIB

PSBS vs Gresik United

Persipal vs Persewar.

Minggu, 7 Januari 2024

FC Bekasi City vs Deltras - Stadion Singaperbangsa - 15.00 WIB

Malut United vs Persela - Stadion Madya GBK - 19.00 WIB.

Pekan 2

Jumat, 12 Januari 2024

Persewar vs PSBS - Stadion Mandala - 13.00 WIB

PSIM vs PSMS - Stadion Mandala Krida - 15.00 WIB

Gresik United vs Persipal - dalam konfirmasi - 19.00 WIB

Persiraja vs Semen Padang - Stadion Harapan Bangsa - 20.00 WIB.

Sabtu, 13 Januari 2024

Deltras vs Malut United - Stadion Gelora Delta - 15.00 WIB

Persela vs FC Bekasi City - Stadion Tuban Sport Center - 19.00 WIB.

Pekan 3

Rabu, 17 Januari 2024

PSBS vs Persipal - Stadion Cendrawasih - 13.00 WIB

PSIM vs Persiraja - Stadion Mandala Krida - 15.00 WIB

Gresik United vs Persewar - dalam konfirmasi - 15.00 WIB

Semen Padang vs PSMS - Stadion H.Agus Salim - 19.00 WIB.

Kamis, 18 Januari 2024

FC Bekasi City vs Malut United - Stadion Singaperbangsa - 15.00 WIB

Deltras vs Persela - Stadion Gelora Delta - 19.00 WIB.

Pekan 4

Senin, 22 Januari 2024

Persewar vs Gresik United - Stadion Mandala - 13.00 WIB

Persipal vs PSBS - Stadion Gawalise - 14.00 WIB

PSMS vs Semen Padang - Stadion Baharuddin Siregar - 15.00 WIB

Persiraja vs PSIM - Stadion Harapan Bangsa - 20.00 WIB.

Selasa, 23 Januari 2024

Persela vs Deltras - Stadion Tuban Sport Center - 15.00 WIB

Malut United vs FC Bekasi City - Stadion Madya GBK - 19.00 WIB.

Pekan 5

Sabtu, 27 Januari 2024

Persewar vs Persipal - Stadion Mandala - 13.00 WIB

PSIM vs Semen Padang - Stadion Mandala Krida - 15.00 WIB

Gresik United vs PSBS - dalam konfirmasi - 19.00 WIB

Persiraja vs PSMS - Stadion Harapan Bangsa - 20.00 WIB.

Minggu, 28 Januari 2024

Deltras vs FC Bekasi City - Stadion Gelora Delta - 15.00 WIB

Persela vs Malut United - Stadion Tuban Sport Center - 19.00 WIB.

Pekan 6

Sabtu, 3 Februari 2024

PSBS vs Persewar - Stadion Klabat - 14.00 WIB

Persipal vs Gresik United - Stadion Gawalise - 14.00 WIB

Semen Padang vs Persiraja - Stadion H. Agus Salim - 15.00 WIB

PSMS vs PSIM - Stadion Baharuddin Siregar - 15.00 WIB

FC Bekasi City vs Persela - Stadion Singaperbangsa - 15.00 WIB

Malut United vs Deltras - Stadion Madya GBK - 15.00 WIB.

