Timnas eFootball Indonesia Menjuarai AFC eAsian Cup 2023, Kalahkan Jepang di Final

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas eFootball Indonesia berhasil menjadi juara AFC eAsian Cup 2023 setelah Qatar mengalahkan Jepang pada babak final di Virtuocity Arena Doha, Qatar, Minggu malam atau Senin dinihari WIB, 5 Februari 2024.

Timnas eFootball Indonesia yang diperkuat Elga Cahya Putra, Rizky Faidan, dan Akbar Paudie menundukkan Jepang dengan skor akhir 2-0 dalam laga best of three atau mencari dua kemenangan terlebih dahulu, demikian disiarkan AFC Asian Cup.

Indonesia, yang menurunkan Elga dan Faidan, menekuk tim Negeri Matahari Terbit 1-1 pada leg pertama melewati sudden death penalty dengan unggul 3-2, kemudian memastikan kemenangan dengan 1-0 pada leg kedua.

Pertemuan Indonesia dengan Jepang merupakan kedua kalinya dalam turnamen setelah keduanya saling mengalahkan pada fase grup di Grup D.

Babak pertama leg pertama berlangsung ketat hingga tidak ada gol tercipta. Indonesia tercatat memiliki persentase penguasaan bola sebanyak 60 persen, tetapi Jepang juga terus menekan skuad Merah Putih.

Pada menit ke-70, umpan lambung dari Pratama Arhan diterima oleh Hokky Caraka yang kemudian dioper dan dieksekusi dengan apik oleh Ramadhan Sananta. Indonesia unggul 1-0.

Tim Garuda esport dengan baik menangani tekanan Jepang, dan tidak menyisakan ruang bagi tim Asia Timur tersebut untuk menembus pertahanan.

Namun, di penghujung babak kedua Indonesia kebobolan. Jepang merobek gawang tim Merah Putih untuk menyamakan kedudukan 1-1.

Kedua tim tidak dapat memanfaatkan tambahan waktu hingga pertandingan harus dilalui lewat penalti. Indonesia yang memulai penalti unggul pada kesempatan pertama saat Jepang gagal mencetak angka.

Penalti berlangsung alot ketika kedua tim mencetak 2-2 pada lima kesempatan yang diberikan. Sudden death penalty harus dimainkan, dan Indonesia dipastikan mengamankan leg pertama 3-2 setelah Jepang gagal mencetak gol pada kesempatan keenam.

Pertandingan kembali sengit pada leg kedua. Indonesia tidak membiarkan Jepang untuk mengembangkan permainan mereka. Demikian pula Jepang sangat mewaspadai setiap pergerakan Indonesia.

Lagi-lagi permainan harus melalui tambahan waktu. Tendangan bebas pada menit ke-100 dari Dimas Drajad membuat Indonesia memimpin 1-0.

Skuad Merah Putih akhirnya memenangi permainan ketika Jepang tidak memiliki jawaban atas ketangguhan Elga dan Faidan hingga babak tambahan waktu selesai.

Dengan demikian, Indonesia berhasil mengukuhkan diri sebagai juara AFC eAsian Cup Qatar 2023, sekaligus menjadi tim pertama yang menjuarai turnamen eFootball Piala Asia tersebut.

