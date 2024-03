Hasil Playoff V-League: Red Sparks Kalahkan Pink Spiders di Leg Kedua, Megawati Hangestri Cs Paksakan Laga Ketiga

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Red Sparks yang diperkuat atlet voli Indonesia, Megawati Hangestri, berhasil membalas kekalahan di kandang Pink Spiders, dalam pertandingan kedua playoff Liga Bola Voli Korea Selatan (V-League), Minggu, 24 Maret 2024. Mereka menang 3-1 (25-19, 25-23, 20-25, 25-15).

Bermain di hadapan pendukungnya, Red Sparks sempat tertinggal 5-9 di awal set pertama. Namun, mereka berhasil menyamakan menjadi 12-12, kemudian kembali terjadi angka kembar 17-17, sebelum tim tuan rumah unggul 21-17 dan akhirnya menang 25-19.

Set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Megawati Hangestri dan rekan-rekannya unggul 10-6 dan terus mampu menjaga keunggulannya hingga menutup set ini dengan 25-23.

Setelah memenangi dua set, Red Sparks membuka set ketiga dengan meriah empat poin beruntun. Tetapi, Pink Spiders bisa menyamakan 6-6, yang kemudian dilanjutkan dengan susul-menyusul poin. Setelah angka 16-16, tim tamu unggul dan akhirnya menang 25-20.

Di set keempat, tim asuhan Ko Hee Jin berusaha menguasai pertandingan. Mereka mampu unggul 12-6. Keunggulan ini terjaga dan akhirnya memastikan kemenangan dengan menutup set ini dengan skor 25-15.

Baca Juga: Profil Pelatih Red Sparks Ko Hee Jin

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan hasil ini, kedudukan menjadi imbang 1-1, sehingga pertandingan ketiga yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 26 Maret 2024, akan digelar. Duel penentuan pemenang akan dimainkan di kandang Pink Spiders sebagai tim peringkat kedua di babak reguler.

Tim pemenang playoff ini sudah dinanti Hillstate di babak final. Jadwal final liga voli Korea Selatan ini akan dimulai pada 28 Maret mendatang. Babak final akan berlangsung dalam format best of five, yang artinya akan berlangsung lima pertandingan.

Pilihan Editor: Profil Pelatih Red Sparks Ko Hee Jin