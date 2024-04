Red Sparks Perpanjang Kontrak Megawati Hangestri untuk Kompetisi V-League 2024-2025

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Daejeon JungKwanJang Red Sparks memperbarui kontrak Megawati Hangestri Pertiwi untuk mengarungi kompetisi Liga Bola Voli Putri Korea Selatan atau V-League 2024-2025. Red Sparks mengumumkan informasi tersebut pada Selasa, 30 April 2024.

Tim voli putri asal Daejeon tampak puas dengan performa Megawati yang berkontribusi besar dalam keberhasilan Red Sparks finis ketiga pada musim ini. “Tanpa keraguan, kami memutuskan untuk memperbarui kontrak bersama Mega,” kata kepala pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, dikutip dari The Sports Times.

Dalam kontrak barunya, Megawati bakal mendapat kenaikan gaji dari US$ 100 ribu per musim menjadi US$ 150 ribu per musim. “Megawati pun ingin menunjukkan performa lebih baik pada musim depan. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik demi menciptakan sinergi bagus sejak awal musim,” ucap Ko Hee-jin.

Langkah serupa pun diambil tim voli putri juara V.League 2023–2024, Hyundai Engineering & Construction Hillstate. Pada musim depan, kuota pemain Asia tim voli putri asal Suwon tersebut masih akan diisi oleh Wipawee Srithong asal Thailand.

Kepala pelatih Hyundai Engineering & Construction Hillstate, Kang Seong-hyung, mengaku puas dengan performa pemain 25 tahun itu. “Wipawee Srithong memainkan peran besar untuk memenangi kejuaraan. Kami pun mengharapkan performa yang baik kembali diraih pada musim depan.”

Pada sisi lain, keputusan Red Sparks dan Hillstate mempertahankan pemain kuota Asia dari musim lalu turut memengaruhi peta persaingan dalam draft V.League 2024–2025. Sejak Senin, 29 April 2024, KOVO tengah menggelar uji coba di Jeju, Korea Selatan, yang diikuti puluhan atlet voli putri dari berbagai negara Asia.

Lewat proses tersebut, tujuh tim voli putri kontestan V.League 2024–2025 bisa mengetahui kualitas calon pemain asing yang bakal direkrut untuk mengisi kuota Asia. Mengingat keputusan yang sudah diambil Red Sparks dan Hillstate, maka puluhan peserta tryout KOVO itu tinggal memperebutkan lima kuota pemain Asia yang tersisa.

Dari puluhan nama yang bersaing tersebut, terselip nama Aulia Suci Nurfadila dan Yolla Yuliana yang berasal dari Indonesia. Nasib puluhan pevoli peserta uji coba KOVO bakal diketahui usai lima tim menentukan pilihannya dalam draft yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 1 Mei 2024.

