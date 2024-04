Piala Uber 2024 Hari Ini: Simak Susunan Pemain Indonesia vs Jepang, Lanny Dipasangkan dengan Fadia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bulu tangkis putri Indonesia akan berduel dengan Jepang di laga terakhir Grup C Piala Uber 2024, Rabu, 1 Mei 2024. Ini menjadi pertarungan memperebutkan posisi juara grup.

Kedua tim sama-sama sudah memastikan lolos perempat final, dengan sama-sama mencatat kemenangan sempurna dengan skor 5-0 dalam dua pertandingan grup, melawan Hong Kong dan Uganda. Namun, sementara ini, Jepang yang memimpin klasemen Grup C dengan keunggulan poin.

Untuk laga pamungkas grup, ada sejumlah perubahan dalam susunan pemain yang diturunkan dibandingkan pertandingan terakhir melawan Uganda. Kali ini, Gregoria Mariska Tunjung yang sebelumnya diistirahatkan, kembali bermain sebagai tunggal pertama seperti saat mengalahkan Hong Kong.

Ini akan menjadi laga berat bagi Gregoria. Pebulu tangkis Indonesia peringkat kesembilan dunia itu lebih banyak kalah melawan Akane yang kini rangking empat dunia. Dari 18 pertemuan, dia baru mencatat empat kali kemenangan.

Sementara, untuk dua pemain tunggal lainnya, Ester Nurumi Tri Wardoyo dan Komang Ayu Cahya Dewi, yang sama-sama bermain dalam dua pertandingan sebelumnya, akan kembali dimainkan. Formasi yang sama seperti saat mengalahkan Hong Kong.

Berbeda dengan susunan pemain tunggal, untuk sektor ganda terjadi perubahan strategi. Siti Fadia Silva Ramadhanti yang sebelumnya tampil bersama pasangannya, Apriyani Rahayu, kini akan bermain dengan Lanny Tria Mayasari.

Lanny selalu dimainkan dalam dua pertandingan sebelumnya. Tetapi, kala berjumpa dengan Uganda, dia tidak berduet dengan pasangannya Ribka Sugiarto, tetapi berpatner dengan Rachel Allessya Rose, sebagai ganda kedua.

Sementara, Rachel akan kembali tampil dengan pasangannya, Meilysa Trias Puspitasari, seperti saat menghadapi Hong Kong.

Berikut susunan pemain Indonesia vs Jepang di Grup C yang akan berlangsung di Hi Tech Zone Sports Centre, Chengdu, Cina, Rabu, 1 Mei 2024, mulai 08.30 WIB:

Gregoria Mariska Tunjung vs Akane Yamaguchi

Lanny Tria Mayasari / Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Nami Matsuyama / Chiharu Shida

Ester Nurumi Tri Wardoyo vs Aya Ohori

Meilysa Trias Puspitasari / Rachel Allessya Rose vs Rena Miyaura / Ayako Sakuramoto

Komang Ayu Cahya Dewi vs Tomoka Miyazaki

