Piala Uber 2024: Ini Alasan Fadia Dipasangkan dengan Lanny untuk Laga Indonesia vs Jepang

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih ganda putri Indonesia, Eng Hian, mengungkapkan alasan di balik keputusan tim memasangkan Siti Fadia Silva Ramadhanti dengan Lanny Tria Mayasari sebagai ganda pertama saat pertandingan Indonesia vs Jepang pada laga terakhir Grup C Piala Uber 2024, Rabu, 1 Mei.

Fadia tidak diturunkan dengan pasangannya Apriyani Rahayu. Begitu juga dengan Lanny yang kembali bermain dengan pemain yang bukan pasangannya, Ribka Sugiarto.

Untuk ganda kedua, tim pelatih mengandalkan pasangan Rachel Allessya Rose dan Meilysa Trias Puspitasari. Mereka akan bertarung melawan Rena Miyaura / Ayako Sakuramoto.

"Memang ini keputusan yang harus diambil. Memasangkan Fadia dengan Lanny dan tidak memecah Rachel / Trias. Alasannya untuk Apri proses pemulihan dan penguatan cederanya terus membaik," kata Eng Hian dikutip dari keterangan tim media PBSI, Selasa malam, 30 April 2024.

Eng Hian menegaskan keputusannya mengistirahatkan Apriyani untuk menghindari risiko yang mungkin bisa terjadi. "Saya melihat ada kemajuan (Apriyani) di saat latihan, tetapi saya juga merasa risiko terlalu besar untuk dia bila harus langsung menghadapi laga ketat melawan Jepang," tuturnya.

Apriyani yang merupakan pasangan Fadia diistirahatkan. Sebelumnya, pasangan ini bermain sebagai ganda pertama saat mengalahkan Uganda pada Senin. Posisinya digantikan oleh Lanny yang turun di dua pertandingan sebelumnya.

Pada laga pertama, ketika mengalahkan Hong Kong, Lanny bermain dengan pasangannya, Ribka Sugiarto, turun sebagai ganda pertama. Berikutnya, saat menang atas Ugana, dia berduet dengan Rachel Allessya Rose, sebagai ganda kedua. Kali ini, dia kembali bermain sebagai ganda pertama, bersama Fadia.

Lanny / Fadia akan menghadapi Nami Matsuyama / Chiharu Shida, yang kini menduduki peringkat keempat dunia. Bagi Lanny, mereka adalah lawan yang baru dihadapi. Tetapi, untuk Fadia, ini akan menjadi pertemuannya keempat dengan pasangan Jepang itu. Saat berpasangan dengan Apriyani, dia mencatat satu kemenangan dari tiga pertemuan dan itu menjadi modal untuk laga ini.

Eng Hian menambahkan, Ribka juga belum dalam kondisi 100 persen, setelah sempat terserang flu dalam beberapa hari terakhir. "Semalam kami sudah membawa dia ke rumah sakit dan hari ini kondisinya sudah berangsur pulih," ujarnya. "Saya berharap saat perempat final nanti, Ribka sudah siap kembali diturunkan."

Untuk sektor tunggal, tim pelatih menurunkan formasi yang sama dengan saat melawan Hong Kong di laga pertama grup, yakni Gregoria Mariska Tunjung, Ester Nurumi Tri Wardoyo, dan Komang Ayu Cahya Dewi. Di pertandingan terakhir, Gregoria diistirahatkan, dengan memainkan Ruzana sebagai tunggal ketiga.

Berikut susunan pemain Indonesia vs Jepang di Grup C yang akan berlangsung di Hi Tech Zone Sports Centre, Chengdu, Cina, Rabu, 1 Mei 2024, mulai 08.30 WIB:

Gregoria Mariska Tunjung vs Akane Yamaguchi

Lanny Tria Mayasari / Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Nami Matsuyama / Chiharu Shida

Ester Nurumi Tri Wardoyo vs Aya Ohori

Meilysa Trias Puspitasari / Rachel Allessya Rose vs Rena Miyaura / Ayako Sakuramoto

Komang Ayu Cahya Dewi vs Tomoka Miyazaki

