Hasil Piala Uber 2024: Lanny / Fadia Kalah, Kedudukan Sementara Indonesia vs Jepang Imbang 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Lanny Tria Mayasari / Siti Fadia Silva Ramadhanti yang turun sebagai ganda pertama, gagal menyumbang poin, sehingga kedudukan sementara Indonesia vs Jepang 1-1 di pertandingan Grup C Piala Uber 2024, Rabu, 1 Mei 2024. Pasangan ini harus mengakui keunggulan Nami Matsuyama / Chiharu Shida yang kini menduduki rangking empat dunia, setelah bermain tiga game, 21-9, 20-22, 21-16.

Lanny / Fadia menjadi duet kejutan yang diturunkan di laga ini. Mereka bermain bukan dengan pasangan sebenarnya. Pasangan Fadia, Apriyani Rahayu yang baru pulih dari cedera tidak diturunkan karena alasan menghindari risiko. Sementara, Ribka Sugiarto, yang menjadi pasangan Lanny, belum dalam kondisi 100 persen, setelah sempat terserang flu dalam beberapa hari terakhir.

Pada game pertama, Matsuyama / Shida bermain mendominasi. Mereka mampu mengendalikan permainan. Setelah unggul 11-6 di interval game, nilainya tidak terkejar lagi dan akhirya memenangi game ini dengan keunggulan besar, 21-9.

Di game kedua, penampilan keduanya lebih baik. Lanny / Fadia sempat unggul enam angka, 10-4, tetapi akhirnya bisa dikejar 12-12. setelah itu, perolehan poin kedua pasangan berjalan ketat sebelum dimenangkan oleh pasangan Indonesia ini dengan 22-20.

Saat game penentuan, Lanny / Fadia mencoba memberikan perlawanan ketat. Namun, Matsuyama / Shida mampu unggul interval game dengan 11-7, setelah mendapatkan empat poin beruntun.

Sejak itu, perolehan nilai pasangan Jepang tidak bisa dikejar meski mendapat perlawanan ketat dari pemain Indonesia. Mereka menutup pertandingan dengan skor 21-16 di game ketiga mengakhiri laga yang berlangsung 1 jam 12 menit.

Sebelumnya, Gregoria Mariska Tunjung yang turun sebagai pemain tunggal pertama, berhasil menyumbang poin setelah mengalahkan Akane Yamaguchi dalam tiga game, 21-17, 17-21, 13-21.

Berikut susunan pemain Indonesia vs Jepang di Grup C yang akan berlangsung di Hi Tech Zone Sports Centre, Chengdu, Cina, Rabu, 1 Mei 2024.

Gregoria Mariska Tunjung vs Akane Yamaguchi, menang dengan skor 17-21, 21-17, 21-13.

Lanny Tria Mayasari / Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Nami Matsuyama / Chiharu Shida, 9-21, 22-20, 16-21.

Ester Nurumi Tri Wardoyo vs Aya Ohori

Meilysa Trias Puspitasari / Rachel Allessya Rose vs Rena Miyaura / Ayako Sakuramoto

Komang Ayu Cahya Dewi vs Tomoka Miyazaki

