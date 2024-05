Jadwal Tinju Dunia Akhir Pekan: Oleksandr Usyk vs Tyson Fury, Perebutan Gelar Juara Sejati Kelas Berat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal duel besar di ring tinju dunia akan hadir akhir pekan ini. Oleksandr Usyk dan Tyson Fury akan bertarung untuk memperebutkan gelar juara sejati di kelas berat.

Simak sejumlah hal menarik dari pertarungan ini:

Jadwal

Pertarungan unifikasi gelar kelas berat ini akan berlangsung di Kingdom Arena, Riyadh, Arab Saudi, Sabtu malam, 18 Mei 2024, atau Minggu dinihari, sekitar 03.00 WIB.

Sabuk yang Diperebutkan

Oleksandr Usyk saat ini memegang gelar juara versi WBA Super, IBF, WBO, IBO. Sedangkan WBC merupakan juara versi WBC. Karena itu, pemenang duel ini akan memegang lima sabuk juara sekaligus.

Perbandingan Rekor Kedua Petinju



Oleksandr Usyk berasal dari Ukraina. Ia kini berusia 37 tahun. Sedangkan Tyson Fury berasal dari Inggris dan kini berusia 35 tahun.

Usyk memiliki rekor tak terkalahkan. Ia sudah bertandingan 21 kali dan selalu menang, termasuk 14 dengan KO.

Fury sudah lebih sering berlaga. Ia naik ring 35 kali dan baru sekali gagal menang, yakni seri. Sebanyak 24 kemenangan ia raih dengan KO.

Daftar Undercard

Usyk dan Fury akan bertarung di panggung utama, yang sebelumnya akan diisi sejumlah undercard:

- Jai Opetaia vs Mairis Briedis (perebutan kelas penjelajah IBF yang kosong)

- Joe Cordina vs. Anthony Cacace (perebutan gelar kelas bulu super IBF)

- Agit Kabayel vs Frank Sanchez (kelas berat)

- Mark Chamberlain vs Joshua Oluwaseun Wahab (kelas ringan)

- Sergey Kovalev vs Robin Sirwan Safar (kelas berat ringan)

- Isaac Lowe vs Hasibullah Ahmadi (kelas bulu)

- David Nyika vs Michael Seitz (kelas penjelajah)

- Moses Itauma vs Ilja Mezencev, (kelas berat).

