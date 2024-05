Hengkang dari Manchester United, Mengenal Anthony Martial

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyerang Manchester United atau MU, Anthony Martial akan meninggalkan klub saat kontraknya berakhir pada akhir Juni. Ia mengumumkan kabar tersebut pada Senin, 27 Mei 2024. Ia tiba di Old Trafford dari AS Monaco pada 2015. Sejak saat itu, ia telah mencetak 90 gol dalam 317 pertandingan untuk MU.

Anthony Martial menyampaikan salam perpisahan kepada para suporter Manchester United. "Dengan penuh emosi saya menulis surat kepada Anda hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah sembilan tahun yang luar biasa di klub, waktunya telah tiba bagi saya untuk membuka halaman baru dalam karier saya," katanya di Instagram.

Profil Anthony Martial

Dikutip dari manutd.com, Anthony Martial memulai karier junior CO Les Ulis. Pada usia 14 tahun, ia bergabung dengan Lyon dan menjadi pemain reguler di tim muda Prancis.

Pada September 2015, Martial direkrut oleh Manchester United dan mencatatkan 317 penampilan untuk MU serta mencetak 90 gol, termasuk yang terkenal dalam debutnya melawan Liverpool di Old Trafford. Gol itu kemudian memenangkan penghargaan Goal of the Season klub pada malam pemberian hadiah tahunan di Stadion Old Trafford, mengalahkan pesaingnya Marcus Rashford.

Martial tampil gemilang hampir pada setiap musim, ia menyelesaikan musim 2015-2016 sebagai pencetak gol terbanyak Manchester United dengan 17 gol dari 49. Pada separuh pertama musim 2018-2019 ia terpilih sebagai Pemain Terbaik Bulan Oktober oleh para penggemar setelah rangkaian penampilan.

Performa Martial juga membuat Manchester United melakukan perpanjangan kontrak. Pada 31 Januari 2019, Martial menandatangani kontrak baru, membuatnya tetap di klub hingga Juni 2024, dengan opsi perpanjangan satu tahun berikutnya.

Perjalanan individu terbaik Martial terjadi pada musim 2019-2020, ketika ia menjadi pencetak gol terbanyak klub dengan 23 gol. Pencapaian ini yang membantu menorehkan namanya di trofi Player of The Year. Hal itu menjadikan Martial sebagai striker pertama yang menerima penghargaan tersebut sejak Wayne Rooney pada musim 2009-2010.

Namun, masalah cedera membuat penampilan Martial berkurang dalam separuh pertama 2021-2022. Setelah dipinjamkan ke klub Spanyol Sevilla pada Januari 2022, Anthony membuat 12 penampilan di La Liga dan Liga Europa. Cedera menghambat waktu dia di Spanyol. Ia mencatatkan satu gol dan satu assist sebelum kembali ke Manchester pada akhir musim.

Pada 2024, Anthony mengumumkan perpisahannya dengan Manchester United, setelah 9 tahun bersama. Hal ini karena kontraknya akan berakhir pada Juni. Ia mengumumkan kepergiannya melalui Instagramnya @martial_9.

