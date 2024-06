Jadwal Indonesia Open 2024 Selasa 4 Juni: Delapan Wakil Indonesia Berlaga di Babak Pertama

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak delapan wakil Merah Putih siap berlaga pada babak pertama Indonesia Open 2024. Turnamen ini akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024, mulai pukul 09.00 WIB.

Dari sektor tunggal putra ada unggulan ketujuh Anthony Sinisuka Ginting yang bakal berhadapan dengan Kenta Nishimoto dari Jepang. Keduanya sudah pernah bertemu sebanyak 11 kali. Kans untuk wakil Indonesia pun terbilang tinggi karena dari 11 pertemuan itu, Ginting berhasil meraih delapan kemenangan.

Masih dari sektor yang sama, ada Chico Aura Dwi Wardoyo yang akan bertemu dengan wakil Thailand Kantaphon Wangcharoen. Keduanya pernah berjumpa dua kali, dan memiliki rekor yang berimbang satu sama lain. Akan tetapi, Chico meraih kemenangan terakhir atas Wangcharoen di Malaysia Masters 2022.

Beralih ke nomor tunggal putri, tempat di babak 16 besar sudah dipastikan Indonesia mengingat dua wakilnya, Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani, akan berhadapan satu sama lain.

Selain itu, ada juga Ester Nurumi Tri Wardoyo yang bakal berhadapan dengan tunggal putri Jepang Nozomi Okuhara di babak pertama hari ini.

Perang saudara juga akan terjadi di nomor ganda putra. Pasangan baru Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan / Rahmat Hidayat akan bersua dengan Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani. Ini merupakan penampilan pertama bagi Yere/Rahmat pada turnamen BWF Super 1000 Indonesia Open sejak kali pertama mereka dipasangkan.

Pada sektor ganda putri, unggulan kedelapan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti akan berjumpa dengan pasangan Thailand Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai pada hari pertama Indonesia Open 2024.

Kedua pasangan sudah empat kali bertemu, dan Apriyani / Fadia memenangkan tiga di antaranya, sehingga kans untuk melaju ke babak selanjutnya pun lebih besar. Kemenangan terakhir diraih oleh pasangan Indonesia pada perempat final Uber Cup 2024 di Chengdu, China, bulan lalu.

Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinansyah / Gloria Emanuelle Widjaja akan menjamu pasangan Taiwan Ye Hong Wei/Lee Chia Hsin di babak 32 besar. Perjuangan mereka diikuti oleh Adnan Maulana/Nita Violina Marwah yang bakal bertemu dengan wakil Jerman Jan Colin Voelker/Isabel Lohau.

Turnamen Super 1000 Indonesia Open 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta, 4-9 Juni. Tak hanya menjadi salah satu turnamen BWF dengan level tertinggi di dunia, Indonesia Open 2024 juga akan menjadi ajang penentuan seeding (unggulan) Olimpiade 2024 Paris. Selain itu, turnamen ini juga menyediakan hadiah 1,3 juta dolar AS yang akan diperebutkan oleh para pemain elite dunia.

Jadwal Indonesia Open 2024 untuk Wakil Indonesia

(Mulai pukul 09.00 WIB)

Lapangan 1

P4: Nozomi Okuhara (Jepang) vs Ester Nurumi Tri Wardoyo

P6: Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silfa Ramadhanti (8) vs Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Thailand)

P10: Anthony Sinisuka Ginting (7) vs Kenta Nishimoto (Jepang)

Lapangan 2

P3: Ye Hong Wei / Lee Chia Hsin (China Taipei) vs Dejan Ferdinansyah / Gloria Emmanuelle Widjaja

P7: Gregoria Mariska Tunjung vs Putri Kusuma Wardani

P8: Kantaphon Wangcharoen vs Chico Aura Dwi Wardoyo

Lapangan 3

P2: Adnanan Maulana / Nita Violina Marwah vs Jan Colin Voelker / Isabel Lohau (Jerman)

P9: Rahmat Hidayat / Yeremia Rambitan vs Sabar Karyawan Gutama / Moh Reza Pahlevi Isfahani

