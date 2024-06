32 Tahun Mohamed Salah Pemain Mesir Bersinar di Liverpool

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pesepakbola ternama asal Mesir, Mohamed Salah telah menginjak usia 32 tahun. Sepak terjang Salah di sepak bola telah banyak menginspirasi. Berbagai prestasi baik kolektif ataupun individu telah berhasil ia raih. Berikut profil selengkapnya.

Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly lahir di Nagrig, Mesir pada 15 Juni 1992. Karier sepakbola kapten Tim Nasional Mesir ini dimulai ketika ia bergabung dengan tim muda lokal, El Mokawloon saat dirinya berusia 14 tahun. Peforma apiknya selama setahun di tim tersebut membuatnya dipromoskan ke skuat senior.

Salah menjalani debutnya di tim senior terjadi pada 3 Mei 2010 dalam sebuah laga di Liga Utama Mesir sebagai pemain pengganti. Selama musim itu, Salah terus mendapatkan menit bermain hingga akhirnya menjadi pemain reguler.

Bakat Salah pun menarik minat salah satu klub Liga Super Swiss, yakni FC Basel. Salah pun menandatangani kontrak berdurasi empat tahun dengan Basel pada 10 April 2012. Debutnya di FC Basel terjadi dalam pertandingan babak penyisihan Liga Champions UEFA melawan Molde FC pada 8 Agustus 2012. Salah masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74.

Penampilan menjanjikannya di FC Basel membuat salah satu klub Liga Premier Inggris, Chelsea, berminat mendatangkannya. Pada 23 Januari 2014, Chelsea mengumumkan bahwa kesepakatan telah tercapai dengan FC Basel untuk mendatangkan Salah ke Stamford Bridge. Biaya transfer Salah menuju Chelsea dilaporkan bernilai 16 juta Euro. Salah pun menjadi orang Mesir pertama yang menjadi pemain Chelsea.

Pada 8 Februari 2014, Salah menjalani debutnya untuk Chelsea di Liga Premier dengan masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 3-0 atas Newcastle United. Salah menjaringkan gol pertamanya di tanah britania pada 22 Maret 2014 ketika laga melawan Arsenal di Stamford Bridge yang berakhir dengan kemenangan 6-0 untuk The Blues.

Belum mendapatkan kesempatan bermain reguler di tim utama, Salah pun dipinjamkan ke klub Italia Fiorentina dengan status pinjaman pada 2 Februari 2015. Pada 6 Agustus 2015, Mohamed Salah kembali dipinjamkan ke klub Italia lainnya, yakni AS Roma. Performa impresif Salah membuat AS Roma memutuskan mempermanenkannya pada 3 Agustus 2016 dengan mahar 15 juta Euro.

Setelah dua tahun berkarir di Italia, Salah kembali merumput di Inggris. Pada 22 Juni 2017, ia menyetujui transfer ke Liverpool dan menandatangani kontrak jangka panjang dengan dengan biaya 42 juta Euro.

Pada musim pertamanya, Salah langsung menyabet berbagai penghargaan mulai dari PFA Players' Player of the Year, Football Writers' Player of the Year dan PFA Fans' Player of the Year. Salah juga meraih tempat ketiga untuk The 2018 Best FIFA Men's Player. Ia juga menerima penghargaan Golden Boot setelah mampu menjadi topskor Liga Premier dengan torehan 32 gol. Pada 30 Agustus 2018, Salah masuk tiga besar Pemain Terbaik Pria UEFA, dan meraih posisi kedua untuk UEFA Forward of the Season.

Pada level tim nasional, Salah menjalani debutnya untuk Mesir pada 3 September 2011 dalam laga melawan Sierra Leone. Ia mencetak gol pertamanya untuk Mesir dalam kemenangan 3-0 melawan Nigeria pada kualifikasi Piala Afrika 2012 pada 8 Oktober 2011.

Dalam kualifikasi Piala Dunia 2018, Salah adalah pencetak gol terbanyak untuk Mesir dengan lima gol, termasuk kedua gol dalam kemenangan 2-1 yang menentukan atas Kongo, salah satunya adalah penalti di menit-menit akhir. Gol-nya itu berhasil membawa negaranya mencapai putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1990.

Pada akhir musim ini sendiri Salah sempat gencar diisukan untuk meninggalkan Liverpool. Ia telah dikaitkan dengan kepindahan dari Liverpool setelah pelatih Jurgen Klopp mengumumkan putusan mundur pada akhir musim ini, Januari lalu. Kontaknya di Liverpool akan berakhir pada Juni 2025 dan ada minat besar dari Arab Saudi.

Dia telah menjadi sasaran tawaran sebesar 170 juta pound dari Al-Ittihad tahun lalu. Meski kepindahannya tak terwujud, klub-klub yang berbasis di Timur Tengah kemungkinan akan kembali berusaha merekrutnya musim panas ini. Spekulasi yang beredar menunjukkan bahwa mereka bersedia membayar rekor dunia sebesar 200 juta untuk bintang asal Mesir ini.

Salah belum pernah memberi keterangan untuk mengiyakan atau membantah rumor itu. Namun, ia telah memberi isyarat untuk tetap bertahan di Anfield, setidaknya semusim lagi. Hal itu terbaca dari postingan dia saat mengucapkan selamat jalan buat Klopp.

Setelah musim berakhir pada Ahad, 19 Mei 2024, Salah memposting foto dirinya di media sosial di Anfield bersama kedua putrinya Makka, 10 tahun, dan Kayan, 4 tahun.

Dia kemudian men-tweet ucapan selamat tinggal kepada Klopp. "Sungguh menyenangkan berbagi semua trofi dan pengalaman dengan Anda selama tujuh tahun terakhir,” cuit dia.

"Saya mendoakan yang terbaik untuk masa depan Anda dan berharap kita bertemu lagi."

Salah kemudian menindaklanjutinya dengan postingan lain yang sepertinya mengisyaratkan dia akan bertahan di Liverpool untuk musim depan. Dia menulis, "Kami tahu bahwa trofi adalah yang terpenting dan kami akan melakukan segala kemungkinan untuk mewujudkannya musim depan. Fans kami pantas mendapatkannya dan kami akan berjuang sekuat tenaga."

HATTA MUARABAGJA | NURDIN SALEH | FEBRIYAN

