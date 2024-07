Jadwal Proliga 2024: Laga Jakarta BIN vs Pertamina Enduro Awali Final Four

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2024 akan memasuki babak final four. Laga antara tim putri Jakarta BIN dan Jakarta Pertamina Enduro akan mengawali rangkaian laga putaran pertama di GOR Bung Tomo Surabaya, Kamis, 4 Juni 2024.

Final four dijadwalkan berlangsung dua seri dan akan ditutup grand final di Indonesia Arena Jakarta pada 20 dan 21 Juli 2024 mendatang. Seri pertama final four akan berlangsung pada 4-7 Juli 2024 di GOR Bung Tomo Surabaya. Sedangkan seri kedua dijadwalkan berlangsung di GOR Jatidiri Semarang, 11-14 Juli 2024.

Empat tim putri, selain Jakarta BIN dan Jakarta Pertamina Enduro, ada dua lagi yang akan berlaga di final four musim ini yakni Jakarta Electric PLN dan Jakarta Popsivo Polwan.

Sedangkan di sektor putra, empat tim yang akan tampil di babak empat besar ini antara lain juara bertahan Jakarta LavAni Allobank Electric, Jakarta STIN BIN, Palembang Bank SumselBabel, dan Jakarta Bhayangkara Presisi.

Dua tim teratas, putra dan putri, pada dua pekan final four itu nantinya akan tampil di partai puncak, 20 Juli 2024 untuk grand final putri. Sedangkan 21 Juli 2024 merupakan laga final putra.

Menghadapi tiga pekan laga penutup ini, wakil Direktur Proliga, Reginald Nelwan mengharapkan keempat tim semifinalis ini, baik putra dan putri, tampil sportif dan selalu menjunjung tinggi fair play.

"Kami mengharapkan putaran final ini berlangsung seru dan menarik. Makanya, harapan kami, tim yang berlaga di final four ini tampil sportif dan fair play," ujar Regi yang juga Ketua III Bidang Pertandingan PP PBVSI, seperti dikutip rilis panitia.

Menurut Regi, mereka akan tetap menggunakan Vidio Challenge pada final four ini, seperti yang sudah digunakan pada babak reguler yang dimulai 25 April 2024 lalu. "Vidio challenge ini digunakan untuk membantu wasit di dalam memimpin setiap pertandingan, agar pertandingan berjalan lancar," kata dia.

Pada musim ini di bagian putri, akan ada juara baru, setelah pada dua musim lalu ditempati Bandung Bank bjb Tandamata. Tim Mojang Priangan itu gagal lolos ke final four untuk tahun ini.

Sedangkan di bagian putra, juara dua kali berturut-turut, 2022 dan 2023, Jakarta LavAni Allobank Electric masih akan tampil di final four musim ini. Artinya ada peluang untuk mempertahankan gelar juaranya musim ini. Atau akan ada juara baru untuk putra pada kompetisi yang telah memasuki tahun ke-22 ini.

Seperti biasa, seluruh laga final four ini akan disiarkan secara langsung melalui Moji TV dan vidio.

Jadwal Final Four Proliga 2024

(Live Moji TV dan Vidio)

Putaran 1 (4-7 Juli 2024)

Lokasi: GOR Bung Tomo, Surabaya

Kamis, 4 Juli 2024

14.00 WIB: Putri - Jakarta BIN vs Jakarta Pertamina Enduro

16.00 WIB: Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta STIN BIN

18.30 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Electric PLN.

Jumat, 5 Juli 2024

14.00 WIB: Putri - Jakarta BIN vs Jakarta Electric PLN

16.00 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allo Bank Electric vs Jakarta Bhayangkara Presisi

18.30 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Enduro.

Sabtu, 6 Juli 2024

14.00 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Palembang Bank SumselBabel

16.00 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Electric PLN

18.30 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allo Bank Electric vs Jakarta STIN BIN.

Minggu, 7 Juli 2024

14.00 WIB: Putra - Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi

16.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta STIN BIN

18.30 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allo Bank Electric vs Palembang Bank SumselBabel.

