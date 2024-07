Panitia Siapkan 7.500 Tiket Per Hari untuk Laga Final Four Proliga 2024 di Surabaya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Pelaksana PLN Mobile Proliga 2024 menyiapkan 7.500 lembar tiket per hari untuk pertandingan babak empat besar atau final four yang berlangsung di GOR Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur, 4-7 Juli 2024.

Wakil Direktur Proliga dan Ketua Panitia Pelaksana Reginald Nelwan, dalam konferensi pers di GOR Bung Tomo Surabaya, Rabu sore, 3 Juli 2024, mengatakan panitia hanya menjual tiket secara daring terdiri atas dua kategori, yakni VIP dan reguler.

"Para penggemar voli bisa membeli tiket melalui website proliga.co.id. Tidak ada penjualan tiket lewat offline. Tiket VIP disiapkan 500 lembar dengan harga Rp 300 ribu per lembar dan tiket reguler (biasa) disiapkan 7.000 lembar dengan harga Rp 150 ribu per lembar," kata Regi.

Babak empat besar Proliga 2024 digelar dalam dua putaran, masing-masing di GOR Bung Tomo Surabaya dan berikutnya putaran kedua di GOR Jati Diri Semarang pada 11-14 Juli. Regi mengatakan penetapan Kota Surabaya sebagai tuan rumah final four tidak lepas dari dukungan pemerintah kota setempat yang sejak lama berharap kompetisi bola voli profesional di tanah air itu bisa kembali singgah di Kota Pahlawan.

Surabaya terakhir kali menjadi tuan rumah Proliga pada musim 2010 di GOR Kertajaya. Saat itu, ada dua tim asal Surabaya yang ambil bagian, yakni tim putri Surabaya Bank Jatim dan tim putra Surabaya Samator.

Baca Juga: Respons PBVSI Soal Masalah Atlet Voli Putri Yolla Yuliana dengan Akun Fanbase Almirwan Tarkam

"Awalnya kami rencanakan di DBL Arena, tetapi saat bersamaan venue itu dipakai, kemudian GOR Gelora Pancasila juga tidak bisa digunakan. Berkat dukungan Pak Wali (Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi), akhirnya kami bisa menggunakan GOR Bung Tomo,” kata Regi.

Menurut dia, animo penggemar bola voli di Surabaya dan daerah sekitarnya, seperti Gresik, Lamongan, dan Sidoarjo cukup tinggi. Apalagi tim-tim yang berlaga di final four memiliki kualitas bagus.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Di sektor putra ada juara bertahan Jakarta LavAni Allobank Electric, Jakarta Bhayangkara Presisi, Jakarta STIN BIN, dan Palembang Bank SumselBabel. Sementara di bagian putri mempertemukan Jakarta Popsivo Polwan, Jakarta BIN, Jakarta Pertamina Enduro, dan Jakarta Electric PLN.

Laga mempertemukan tim putri Jakarta BIN melawan Jakarta Pertamina Enduro menjadi pembuka babak empat besar. "Hampir di setiap kota yang menjadi tuan rumah babak reguler, animo penontonnya sangat tinggi. Apalagi ini babak empat besar yang persaingannya jauh lebih sengit," ujar dia.

Berikut jadwal pertandingan hari pertama babak empat besar Proliga 2024, Kamis, 4 Juli 2024.

Pukul 14.00 WIB: Jakarta BIN vs Jakarta Pertamina Enduro (putri)

Pukul 16.00 WIB: Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta STIN BIN (putra)

Pukul 18.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Electric PLN (putri)

Pilihan Editor: Piala AFF U-16 2024: Vietnam Kalah Telak dari Indonesia, Pelatih Bilang Pemain Buat Banyak Kesalahan Konyol