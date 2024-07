Jadwal Final Four Proliga 2024 Kamis 4 Juli: Ada 3 Laga Live, Termasuk Jakarta BIN dan Popsivo Polwan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Final Four Proliga 2024 akan berlangsung mulai Kamis ini, 4 Juli. Tiga pertandingan pertama akan berlangsung di GOR Bung Tomo, Surabaya.

Dua tim putri yang menjuarai putaran pertama dan kedua babak reguler, Jakarta Popsivo Polwan dan Jakarta BIN, akan tampil di laga berbeda. Popsivo melawan Jakarta Electric PLN, sedangkan Jakarta BIN menghadapi Jakarta Enduro.

Popsivo, yang merajai putaran pertama, akan menghadapi tantangan berat dari Jakarta Electric. Dalam dua pertemuan di babak reguler kedau saling mengalahkan.

Adapun Jakarta BIN, juara putaran kedua, akan berusaha melanjutkan dominasinya atas Pertamina Enduro. Pada babak reguler Megawati Hangestri dan kawan-kawan dua kali mengalahkan lawannya itu.

Sementara itu, hari ini juga ada satu laga di bagian putra. Palembang Bank SumselBabel akan menghadapi Jakarta STIN BIN. Di babak reguler, Palembang terus menang dalam dua pertemuan yang berlangsung.

Empat tim putra dan empat tim putri bersaing pada final four Proliga 2024, yang akan berlangsung dua putaran. Di sektor putra ada juara bertahan Jakarta LavAni Allobank Electric, Jakarta STIN BIN, Palembang Bank SumselBabel, dan Jakarta Bhayangkara Presisi. Sedangkan di bagian putri ada Jakarta Popsivo Polwan, Jakarta BIN, Jakarta Pertamina Pertamax, dan Jakarta Electric PLN.

Dua tim teratas bagian putra dan putri nantinya akan berebut gelar juara di babak Grand Final.

Panitia pelaksana PLN Mobile Proliga 2024 menyiapkan 7.500 lembar tiket setiap hari untuk pertandingan final four. Tiket itu terdiri dua kategori, yakni VIP dan reguler, dengan harga Rp 150 ribu dan Rp 300 ribu.

Jadwal Final Four Proliga 2024

(Live Moji TV dan Vidio)

Kamis, 4 Juli 2024

14.00 WIB: Putri - Jakarta BIN vs Jakarta Pertamina Enduro

16.00 WIB: Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta STIN BIN

18.30 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Electric PLN.

