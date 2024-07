Jadwal Final Four Proliga 2024 Minggu 7 Juli: Ada Laga LaVani vs Bank SumselBabel, Perebutan Gelar Juara Putaran Pertama

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Final Four Proliga 2024 putaran pertama akan kembali hadir, Minggu, 7 Juli 2024. Tiga pertandingan akan berlangsung di GOR Bung Tomo, Surabaya.

Pertandingan paling menarik hari ini adalah Jakarta LavAni Allo Bank vs Palembang Bank SumselBabel. Kedua tim putra ini sama-sama meraih dua kemenangan dan akan berebut status juara putaran pertama dalam laga ini.

Laga nanti diprediksi akan berlangsung ketat. Pada babak reguler, kedua tim saling mengalahkan.

Hari ini juga ada satu laga lain di sektor putra: Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi. Kedua tim sudah kalah dua kali dan membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa lolos ke grand final.

Sementara itu dari bagian putri ada laga Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta BIN. Kedua tim sama-sama meraih satu kemenangan dalam dua laga yang sudah dijalani dan berpeluang menjadi juara putaran pertama final four.

Di babak reguler Popsivo Polwan tampil lebih dominan saat bertemu Jakarta BIN. Mereka memenangi dua pertemuan yang terjadi.

Jadwal Final Four Proliga 2024 Minggu, 7 Juli 2024:

(Live Moji TV dan Vidio)

14.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta BIN

16.00 WIB: Putra - Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi

18.30 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allo Bank Elektrik vs Palembang Bank SumselBabel.

Final four Proliga 2024 akan memakai format dua putaran. Empat tim peserta putra dan putri akan saling bertemu dua kali. Dua tim teratas akan lolos ke grand final.

Untuk putaran pertama final four Proliga di Surabaya, panitia menyediakan dua kategori tiket untuk menonton langsung. Tiket reguler dibanderol Rp 150 ribu, sedangkan tiket VIP dihargai Rp 300 ribu.

