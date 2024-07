Final Four Proliga 2024 Putaran Pertama Sudah Tuntas Digelar: Simak Rekap Hasil, Klasemen, dan Jadwal Berikutnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan final four Proliga 2024 putaran pertama sudah tuntas digelar. Jadwal putaran kedua akan berlangsung pekan ini, dimulai Kamis, 11 Juli 2024.

Pada putaran pertama, Jakarta BIN menjadi juara bagian putri. Megawati Hangestri cs meraih dua kemenangan dari tiga laga, hanya unggul rasio poin dari Jakarta Elektrik PLN.

Di bagian putra, juara bertahan Jakarta LaVani Allo Bank menjadi yang terbaik. Tim milik Susilo Bambang Yudhoyono ini menjadi juara putaran pertama dengan merebut kemenangan dalam tiga laga yang dijalaninya, termasuk mengalahkan rival terkuat mereka Palembang Bank SumselBabel.

Jadwal putaran kedua akan berlangsung akhir pekan ini. Tim di bagian putri dan putra akan kembali berlaga tiga kali. Nantinya dua tim yang menempati posisi teratas klasemen berhak lolos ke grand final.

Rekap Hasil Final Four Proliga 2024 Putaran Pertama

Kamis, 4 Juli 2024

Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta BIN : 3-1 (25-23, 25-23, 22-25, 25-22)

Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta STIN BIN: 3-1 (25-19, 20-25, 25-13, 25-21)

Putri - Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Popsivo Polwan: 3-1 (16-25, 25-20, 27-25, 28-26).

Jumat, 5 Juli 2024

Putra - Jakarta LavAni Allo Bank Elektrik vs Jakarta Bhayangkara Presisi: 3-0 (25-17, 25-15, 25-20).

Putri - Jakarta BIN vs Jakarta Elektrik PLN: 3-0 (25-21, 25-20, 25-22)

Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Enduro: 3-1 (33-31, 17-25, 25-21, 25-18).

Sabtu, 6 Juli 2024

Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Palembang Bank SumselBabel: 2-3 (25-23, 28-26, 20-25, 19-25, 13-15).

Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Elektrik PLN: 1-3 (23-25, 25-11, 21-25, 21-25)

Putra - Jakarta LavAni Allo Bank Elektrik vs Jakarta STIN BIN: 3-1 (25-15, 25-21, 21-25, 25-20).

Minggu, 7 Juli 2024

Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta BIN: 0-3 (13-25, 35-37, 24-26)

Putra - Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi: 1-3 (25-18, 18-25, 22-25, 16-25)

Putra - Jakarta LavAni Allo Bank Elektrik vs Palembang Bank SumselBabel: 3-0 (25-11, 34-32, 25-17).

Selanjutnya: Klasemen Final Four Proliga 2024